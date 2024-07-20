20 июля 2024
19 июля 2024

В ХМАО больше двух недель ищут мужчин, которые уехали на рыбалку и не вернулись. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины уехали на серой лодке «Крым»
Мужчины уехали на серой лодке «Крым» Фото:

Югорчане Валерий Трусов и Денис Слюняев 6 июля отправились рыбачить на лодке в деревне Лямина (Сургутский район ХМАО). До сих пор об их местоположении ничего не известно, на водоеме проводятся поисковые работы.

«В Сургутском районе сельского поселения Лямина, проводятся поисковые работы. Двое мужчин (Трусов Валерий, Слюняев Денис), в субботу 6 июля уехали на рыбалку и до сих пор об их местонахождении ничего неизвестно», — написано в группе «Подслушано в Лянторе» в соцсети «ВКонтакте».

Югорчан, которые будут выезжать на реку или ее прибрежную территорию просят не оставлять без внимания обнаружение каких-либо вещей: лодка «Крым» серого цвета, жилеты и прочее. Тем, кто владеет какой-то информацией о местонахождении мужчин, необходимо обратиться по номеру 112 или 8(34638)21-624 в дежурную службу Лянтора.

Пропал Валерий Трусов
Пропал Валерий Трусов
Фото:
Пропал Денис Слюняев
Пропал Денис Слюняев
Фото:

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Югорчане Валерий Трусов и Денис Слюняев 6 июля отправились рыбачить на лодке в деревне Лямина (Сургутский район ХМАО). До сих пор об их местоположении ничего не известно, на водоеме проводятся поисковые работы. «В Сургутском районе сельского поселения Лямина, проводятся поисковые работы. Двое мужчин (Трусов Валерий, Слюняев Денис), в субботу 6 июля уехали на рыбалку и до сих пор об их местонахождении ничего неизвестно», — написано в группе «Подслушано в Лянторе» в соцсети «ВКонтакте». Югорчан, которые будут выезжать на реку или ее прибрежную территорию просят не оставлять без внимания обнаружение каких-либо вещей: лодка «Крым» серого цвета, жилеты и прочее. Тем, кто владеет какой-то информацией о местонахождении мужчин, необходимо обратиться по номеру 112 или 8(34638)21-624 в дежурную службу Лянтора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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