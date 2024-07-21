ВС РФ уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Средствами ПВО уничтожены восемь дронов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства противовоздушной обороны успешно отработали ночью, уничтожив три беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией Белгородской области и перехватив пять БПЛА в акватории Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в
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