ВС РФ уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

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Виды города. Пермь, ракеты, пво
Средствами ПВО уничтожены восемь дронов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Средства противовоздушной обороны успешно отработали ночью, уничтожив три беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией Белгородской области и перехватив пять БПЛА в акватории Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Минобороны.

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Средства противовоздушной обороны успешно отработали ночью, уничтожив три беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией Белгородской области и перехватив пять БПЛА в акватории Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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