В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
Ракетный удар был нанесен по Украине Фото:
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В Сумской области Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает областная военная администрация в своем telegram-канале.

«Сегодня утром, 21 июля, враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района», — говорится в сообщении. На месте происшествия уже работают экстренные службы, однако конкретные объекты, которые пострадали, не уточняются. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ на данный момент нет.

Это произошло на фоне объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины, включая Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Днепропетровскую и часть Запорожской области, контролируемую ВСУ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена одновременно в 06:53 по московскому времени.

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В Сумской области Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает областная военная администрация в своем telegram-канале. «Сегодня утром, 21 июля, враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района», — говорится в сообщении. На месте происшествия уже работают экстренные службы, однако конкретные объекты, которые пострадали, не уточняются. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ на данный момент нет. Это произошло на фоне объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины, включая Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Днепропетровскую и часть Запорожской области, контролируемую ВСУ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена одновременно в 06:53 по московскому времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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