Листериоз: что за болезнь, симптомы, лечение, кому грозит смерть

Роспотребнадзор: в России заболеваемость листериозом находится на низком уровне
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КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, наука, хозяйство, исследования, лаборатория, агрономический факультет
В Северной Америки произошла вспышка листериоза Фото:

В США и Канаде несколько десятков человек заболели листериозом. Эту инфекцию вызывают бактерии в зараженной пище. Четверо умерли, 28 человек госпитализированы в Штатах, в Канаде всего заболели 12 человек из трех регионов, в больницу попали девять. В США вспышку заболевания вызвало мясо, в Канаде — охлажденные напитки. В России листериоз не сильно распространен. По данным Роспотребнадзора, ежегодно в стране выявляют от 30 до 100 больных, что составляет 0,02-0,067 на 100 тысяч населения. Этот показатель значительно ниже, чем в европейских странах. Подробнее об инфекции — в материале URA.RU.

Что такое листериоз

Листериоз — серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями листерии. Эта бактерии встречаются в почве, воде, на растениях и в некоторых продуктах питания. Листериозом редко заболевают люди с неослабленным иммунитетом, но эта инфекция особенно опасна для тех, кто входит в группу риска. Среди них — беременные, новорожденные, пожилые и люди с ослабленной иммунной системой.

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Листериозом редко заболевают люди с неослабленным иммунитетом
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Как можно заразиться листериозом

Листериоз обычно передается через пишу, зараженную бактериями листерии. Возможные источники включают непастеризованное молоко и продукты, приготовленные из него, необработанные овощи и фрукты, различные колбасы и деликатесы, а также замороженные и готовые к употреблению продукты, если они были неправильно обработаны или загрязнены после приготовления.

Также листериозом можно заразиться от инфицированных животных, при укусах насекомых, в помещениях, где обрабатываются шкуры и шерсть. При этом заразиться инфекцией при общении с больным человеком невозможно.

Кухня гипермаркета «Гипербола». Приготовление полуфабрикатов для гриля. Екатеринбург
Листериозом можно заразиться через пищу
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Симптомы листериоза

Симптомы листериоза могут варьироваться от легких до тяжелых и часто включат лихорадку, мышечные боли, тошноту и диарею. В более тяжелых случаях инфекция может привести к менингиту (воспалению оболочек мозга) или сепсису (инфекции в крови). У беременных листериоз может привести к выкидышу, мертворождению или серьезным инфекциям у новорожденного. У людей из группы риска инфекция может протекать очень тяжело и даже привести к смерти. Однако в большинстве случаев болезнь протекает практически без симптомов и не имеет осложнений.

Профилактика листериоза

Для предотвращения заражения листериозом рекомендуется соблюдать правила пищевой безопасности: мыть руки, очищать поверхности и инструменты для приготовления пищи, тщательно мыть фрукты и овощи, полностью прогревать пищу до безопасной температуры и избегать потребления непастеризованных молочных продуктов. Людям из группы риска стоит исключить из своего рациона те продукты, которые могут быть источником инфекции.

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Для профилактики листериоза необходимо соблюдать правила пищевой безопасности
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Лечение листериоза

Листериоз диагностируется с помощью лабораторных тестов, которые выявляют наличие листерии в крови, спинномозговой жидкости или других телесных жидкостях. Лечение обычно включает антибактериальную терапию и назначают антибиотик в зависимости от степени тяжести инфекции.

При появлении симптомов, особенно у людей из группы повышенного риска, важно своевременно обратиться к врачу. Своевременное начало лечения увеличивает шансы на благоприятный исход.

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В США и Канаде несколько десятков человек заболели листериозом. Эту инфекцию вызывают бактерии в зараженной пище. Четверо умерли, 28 человек госпитализированы в Штатах, в Канаде всего заболели 12 человек из трех регионов, в больницу попали девять. В США вспышку заболевания вызвало мясо, в Канаде — охлажденные напитки. В России листериоз не сильно распространен. По данным Роспотребнадзора, ежегодно в стране выявляют от 30 до 100 больных, что составляет 0,02-0,067 на 100 тысяч населения. Этот показатель значительно ниже, чем в европейских странах. Подробнее об инфекции — в материале URA.RU. Листериоз — серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями листерии. Эта бактерии встречаются в почве, воде, на растениях и в некоторых продуктах питания. Листериозом редко заболевают люди с неослабленным иммунитетом, но эта инфекция особенно опасна для тех, кто входит в группу риска. Среди них — беременные, новорожденные, пожилые и люди с ослабленной иммунной системой. Листериоз обычно передается через пишу, зараженную бактериями листерии. Возможные источники включают непастеризованное молоко и продукты, приготовленные из него, необработанные овощи и фрукты, различные колбасы и деликатесы, а также замороженные и готовые к употреблению продукты, если они были неправильно обработаны или загрязнены после приготовления. Также листериозом можно заразиться от инфицированных животных, при укусах насекомых, в помещениях, где обрабатываются шкуры и шерсть. При этом заразиться инфекцией при общении с больным человеком невозможно. Симптомы листериоза могут варьироваться от легких до тяжелых и часто включат лихорадку, мышечные боли, тошноту и диарею. В более тяжелых случаях инфекция может привести к менингиту (воспалению оболочек мозга) или сепсису (инфекции в крови). У беременных листериоз может привести к выкидышу, мертворождению или серьезным инфекциям у новорожденного. У людей из группы риска инфекция может протекать очень тяжело и даже привести к смерти. Однако в большинстве случаев болезнь протекает практически без симптомов и не имеет осложнений. Для предотвращения заражения листериозом рекомендуется соблюдать правила пищевой безопасности: мыть руки, очищать поверхности и инструменты для приготовления пищи, тщательно мыть фрукты и овощи, полностью прогревать пищу до безопасной температуры и избегать потребления непастеризованных молочных продуктов. Людям из группы риска стоит исключить из своего рациона те продукты, которые могут быть источником инфекции. Листериоз диагностируется с помощью лабораторных тестов, которые выявляют наличие листерии в крови, спинномозговой жидкости или других телесных жидкостях. Лечение обычно включает антибактериальную терапию и назначают антибиотик в зависимости от степени тяжести инфекции. При появлении симптомов, особенно у людей из группы повышенного риска, важно своевременно обратиться к врачу. Своевременное начало лечения увеличивает шансы на благоприятный исход.
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