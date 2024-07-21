Рособрнадзор: еще 122 школьника стали стобалльниками после пересдачи ЕГЭ

На пересдаче ЕГЭ 122 выпускника смогли набрать максимальные 100 баллов, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Из них 54 ученика уже имели высокие результаты в пределах 81-99 баллов.
«54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов. Из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике — 20, русскому и профильной математике — по восемь», — отмечают в Рособрнадзоре.
Всего в пересдаче ЕГЭ участвовали 105 009 выпускников. Среди них 1 022 участника, имевшие изначально от 81 до 99 баллов, стремились улучшить свои результаты, и 862 из них это удалось. Особенно успешными оказались пересдачи по информатике, русскому языку и профильной математике.
По данным Рособрнадзора, большинство участников, которые не смогли улучшить свои результаты, ранее не преодолели минимальный порог. Тем не менее, 73% сдавших ЕГЭ в дополнительные дни смогли получить более высокие баллы.
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