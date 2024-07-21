«Искандеры» поразили два эшелона с личным составом и военной техникой ВСУ в ДНР

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«Искандеры» уничтожили 240 боевиков ВСУ Фото:
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Расчеты комплекса «Искандер-М» успешно нанесли удар по двум воинским эшелонам ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны РФ. В результате атаки были уничтожены до 240 боевиков.

«„Искандеры“ поразили два эшелона с личным составом и военной техникой ВСУ в ДНР», — отмечается в сообщении Минобороны в Telegram. По данным ведомства, в результате ударов были уничтожены до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, включая иностранную.

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Расчеты комплекса «Искандер-М» успешно нанесли удар по двум воинским эшелонам ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны РФ. В результате атаки были уничтожены до 240 боевиков. «„Искандеры“ поразили два эшелона с личным составом и военной техникой ВСУ в ДНР», — отмечается в сообщении Минобороны в Telegram. По данным ведомства, в результате ударов были уничтожены до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, включая иностранную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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