«Искандеры» поразили два эшелона с личным составом и военной техникой ВСУ в ДНР

21 июля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

«Искандеры» уничтожили 240 боевиков ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расчеты комплекса «Искандер-М» успешно нанесли удар по двум воинским эшелонам ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны РФ. В результате атаки были уничтожены до 240 боевиков. «„Искандеры“ поразили два эшелона с личным составом и военной техникой ВСУ в ДНР», — отмечается в сообщении Минобороны в Telegram. По данным ведомства, в результате ударов были уничтожены до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, включая иностранную. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расчеты комплекса «Искандер-М» успешно нанесли удар по двум воинским эшелонам ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны РФ. В результате атаки были уничтожены до 240 боевиков. «„Искандеры“ поразили два эшелона с личным составом и военной техникой ВСУ в ДНР», — отмечается в сообщении Минобороны в Telegram. По данным ведомства, в результате ударов были уничтожены до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, включая иностранную.