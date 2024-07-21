В мире Украина В Киеве сожгли несколько автомобилей ВСУ 21 июля 2024 в 14:44 Размер текста - 17 + Машины сгорели (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU В Киеве произошел инцидент с поджогом нескольких автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «В Киеве на Троещине ночью подожгли несколько машин военных», — говорится в сообщении. По данным источника, инцидент произошел на улице Закревского. Там начался пожар. Ранее, 19 июля, в Одесской области были подожжены три автомобиля ВСУ. После чего Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Киеве произошел инцидент с поджогом нескольких автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «В Киеве на Троещине ночью подожгли несколько машин военных», — говорится в сообщении. По данным источника, инцидент произошел на улице Закревского. Там начался пожар. Ранее, 19 июля, в Одесской области были подожжены три автомобиля ВСУ. После чего Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям