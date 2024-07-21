В Киеве сожгли несколько автомобилей ВСУ

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разрушения, обстрел, сгоревшие автомобили, белгород, название тега
Машины сгорели (архивное фото) Фото:

В Киеве произошел инцидент с поджогом нескольких автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве на Троещине ночью подожгли несколько машин военных», — говорится в сообщении. По данным источника, инцидент произошел на улице Закревского. Там начался пожар.

Ранее, 19 июля, в Одесской области были подожжены три автомобиля ВСУ. После чего Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.

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В Киеве произошел инцидент с поджогом нескольких автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «В Киеве на Троещине ночью подожгли несколько машин военных», — говорится в сообщении. По данным источника, инцидент произошел на улице Закревского. Там начался пожар. Ранее, 19 июля, в Одесской области были подожжены три автомобиля ВСУ. После чего Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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