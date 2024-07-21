В Киеве сожгли несколько автомобилей ВСУ

Машины сгорели (архивное фото)
В Киеве произошел инцидент с поджогом нескольких автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«В Киеве на Троещине ночью подожгли несколько машин военных», — говорится в сообщении. По данным источника, инцидент произошел на улице Закревского. Там начался пожар.
Ранее, 19 июля, в Одесской области были подожжены три автомобиля ВСУ. После чего Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.
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