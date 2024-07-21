Армия РФ спалила HIMARS и склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ

ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также склад ВСУ. На данном объекте хранилось до 400 тонн боеприпасов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS», — передает сообщение Минобороны Life.ru. Там добавили, что также был ликвидирован склад. На нем могло храниться почти 400 тонн боеприпасов ВСУ.
Российские военные нанесли удары по объектам украинского ВПК, а также по живой силе и технике ВСУ в 133 районах. За тот же период российская группировка «Центр» отбила семь контратак украинских штурмовых групп, заключили в Минобороны.
Согласно информации, предоставленной Минобороны, 21 июля российские военные освободили населенный пункт Розовка, расположенный на территории ЛНР. Также было сообщено об освобождении населенного пункта Песчаное Нижнее, находящегося в Харьковской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.