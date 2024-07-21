Армия РФ спалила HIMARS и склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ

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Российские военные нанесли точный удар по складу боеприпасов ВСУ, заявили в Минобороны РФ
Российские военные нанесли точный удар по складу боеприпасов ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также склад ВСУ. На данном объекте хранилось до 400 тонн боеприпасов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS», — передает сообщение Минобороны Life.ru. Там добавили, что также был ликвидирован склад. На нем могло храниться почти 400 тонн боеприпасов ВСУ.

Российские военные нанесли удары по объектам украинского ВПК, а также по живой силе и технике ВСУ в 133 районах. За тот же период российская группировка «Центр» отбила семь контратак украинских штурмовых групп, заключили в Минобороны.

Согласно информации, предоставленной Минобороны, 21 июля российские военные освободили населенный пункт Розовка, расположенный на территории ЛНР. Также было сообщено об освобождении населенного пункта Песчаное Нижнее, находящегося в Харьковской области.

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ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также склад ВСУ. На данном объекте хранилось до 400 тонн боеприпасов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS», — передает сообщение Минобороны Life.ru. Там добавили, что также был ликвидирован склад. На нем могло храниться почти 400 тонн боеприпасов ВСУ. Российские военные нанесли удары по объектам украинского ВПК, а также по живой силе и технике ВСУ в 133 районах. За тот же период российская группировка «Центр» отбила семь контратак украинских штурмовых групп, заключили в Минобороны. Согласно информации, предоставленной Минобороны, 21 июля российские военные освободили населенный пункт Розовка, расположенный на территории ЛНР. Также было сообщено об освобождении населенного пункта Песчаное Нижнее, находящегося в Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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