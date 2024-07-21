ВС РФ освободили Розовку и Песчаное Нижнее

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Российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее, расположенные в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Российские военные освободили населенный пункт Розовка в ЛНР», — передает сообение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что также был освобожден населенный пункт Пасчаное Нижнее в Харьковской области.

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ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее, расположенные в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские военные освободили населенный пункт Розовка в ЛНР», — передает сообение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что также был освобожден населенный пункт Пасчаное Нижнее в Харьковской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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