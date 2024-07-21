ВС РФ освободили Розовку и Песчаное Нижнее

21 июля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее, расположенные в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские военные освободили населенный пункт Розовка в ЛНР», — передает сообение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что также был освобожден населенный пункт Пасчаное Нижнее в Харьковской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее, расположенные в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские военные освободили населенный пункт Розовка в ЛНР», — передает сообение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что также был освобожден населенный пункт Пасчаное Нижнее в Харьковской области.