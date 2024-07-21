ВС РФ освободили Розовку и Песчаное Нижнее

Российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее, расположенные в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Российские военные освободили населенный пункт Розовка в ЛНР», — передает сообение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что также был освобожден населенный пункт Пасчаное Нижнее в Харьковской области.
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