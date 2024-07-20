Из-за предстоящего шторма челябинские реки выйдут из берегов

Из-за объявленного 21 июля штормового предупреждения реки в Челябинской области в ближайшие сутки выйдут из берегов. Об этом предупредили в региональном ЦГМС.
«В ближайшие трое суток (21-23 июля) возможны резкие подъемы уровней воды в реках в районах выпадения дождей, увеличение притока воды в пруды и водохранилища. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком», — сообщают синоптики.
Ранее в ЦГМС отмечали, что 21 июля, ночью и днем, в Челябинской области ожидаются дожди, сильные ливни и град. Местами шквалистое усиление ветра при грозах будет достигать до 25 метров в секунду.
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