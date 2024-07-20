20 июля 2024
19 июля 2024

Из-за предстоящего шторма челябинские реки выйдут из берегов

© Служба новостей «URA.RU»
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Угроза подтопления территорий будет существовать трое суток
Угроза подтопления территорий будет существовать трое суток Фото:

Из-за объявленного 21 июля штормового предупреждения реки в Челябинской области в ближайшие сутки выйдут из берегов. Об этом предупредили в региональном ЦГМС.

«В ближайшие трое суток (21-23 июля) возможны резкие подъемы уровней воды в реках в районах выпадения дождей, увеличение притока воды в пруды и водохранилища. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком», — сообщают синоптики.

Ранее в ЦГМС отмечали, что 21 июля, ночью и днем, в Челябинской области ожидаются дожди, сильные ливни и град. Местами шквалистое усиление ветра при грозах будет достигать до 25 метров в секунду. 

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Из-за объявленного 21 июля штормового предупреждения реки в Челябинской области в ближайшие сутки выйдут из берегов. Об этом предупредили в региональном ЦГМС. «В ближайшие трое суток (21-23 июля) возможны резкие подъемы уровней воды в реках в районах выпадения дождей, увеличение притока воды в пруды и водохранилища. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком», — сообщают синоптики. Ранее в ЦГМС отмечали, что 21 июля, ночью и днем, в Челябинской области ожидаются дожди, сильные ливни и град. Местами шквалистое усиление ветра при грозах будет достигать до 25 метров в секунду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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