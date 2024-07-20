20 июля 2024
19 июля 2024

В Курганской области объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Риск возникновения пожара в регионе высок
Риск возникновения пожара в регионе высок Фото:

На территории Курганской области объявили штормовое предупреждение. Риск высокой пожарной опасности сохранится на территории в ближайшие дни, передают специалисты регионального гидрометцентра.

«В Курганской области ожидается высокая пожарная опасность. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь, грозу, порывы ветра до 14 м/с», — пишет со ссылкой на метеорологов telegram-канал «ТАСС / Урал+».

По данным Курганского ЦГМС, неблагополучный период продлится до 22 июля. В эти дни будет сохраняться четвертый класс пожарной опасности.

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На территории Курганской области объявили штормовое предупреждение. Риск высокой пожарной опасности сохранится на территории в ближайшие дни, передают специалисты регионального гидрометцентра. «В Курганской области ожидается высокая пожарная опасность. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь, грозу, порывы ветра до 14 м/с», — пишет со ссылкой на метеорологов telegram-канал «ТАСС / Урал+». По данным Курганского ЦГМС, неблагополучный период продлится до 22 июля. В эти дни будет сохраняться четвертый класс пожарной опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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