В Курганской области объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

Риск возникновения пожара в регионе высок
На территории Курганской области объявили штормовое предупреждение. Риск высокой пожарной опасности сохранится на территории в ближайшие дни, передают специалисты регионального гидрометцентра.
«В Курганской области ожидается высокая пожарная опасность. Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь, грозу, порывы ветра до 14 м/с», — пишет со ссылкой на метеорологов telegram-канал «ТАСС / Урал+».
По данным Курганского ЦГМС, неблагополучный период продлится до 22 июля. В эти дни будет сохраняться четвертый класс пожарной опасности.
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