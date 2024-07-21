Популярный в мессенджере Telegram чат-бот для публикации отложенных сообщений Fleep Bot был взломан неизвестными хакерами. В результате этого взлома десятки российских и украинских telegram-каналов опубликовали одинаковые сообщения, призывающие украинцев сложить оружие.
«Неизвестные хакеры взломали популярный в Telegram чат-бот для постинга отложенных сообщений Fleep Bot и начали публиковать спам-сообщения в каналах, подключенных к этому боту», — пишет telegram-канал Breaking Trends. В разосланном сообщении говорится, что авторам смам-поста придется его удалить, а некоторые из них могут даже быть уволены или осуждены. Однако они больше «не могут это терпеть».
Также задается вопрос, сколько еще людей нужно потерять, чтобы понять, что военный конфликт не решит их проблемы. Кроме того, авторы считают, что решения украинского лидера Владимира Зеленского привели к текущим страданиям и потере жизней.
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