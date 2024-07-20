20 июля 2024

Главы ХМАО и Томской области придумали, как отремонтировать проблемную трассу

Кухарук и Мазур обсудили ремонт разрушенной дороги из ХМАО в Томскую область
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и глава Томской области Владимир Мазур провели рабочую встречу в Излучинске
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и глава Томской области Владимир Мазур провели рабочую встречу в Излучинске Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и глава Томской области Владимир Мазур провели рабочую встречу в Нижневартовском районе ХМАО. Они выработали совместное решение проблемы обновления дороги возле деревни Сосниной, которая в мае обрушилась из-за паводка, передает журналист URA.RU.

«Варианты решения есть, но они должны быть проработаны и с соседями, и с нефтяной компанией», — подчеркнул Кухарук после встречи с томским губернатором Мазуром в Излучинске. Участок трассы невозможно оперативно отремонтировать силами регионов, поскольку он находится в ведомстве «Томскнефти».

Кухарук облетел район на вертолете и отметил, что там необходимо не только восстановление дорожного полотна, но и берегоукрепление. При этом, основной объем работ предстоит не на территории ХМАО.

Мазур отметил, что к решению проблемы подключится Александровский район Томской области. Также он намерен обсудить ее с нефтяниками. Встречи пройдут в понедельник, 22 июля.

Власти увеличили количество рейсов водного транспорта в деревню, отдельно прорабатывается вопрос о доставке туда продуктов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию рабочей поездки главы региона в Нижневартовский район.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и глава Томской области Владимир Мазур провели рабочую встречу в Нижневартовском районе ХМАО. Они выработали совместное решение проблемы обновления дороги возле деревни Сосниной, которая в мае обрушилась из-за паводка, передает журналист URA.RU. «Варианты решения есть, но они должны быть проработаны и с соседями, и с нефтяной компанией», — подчеркнул Кухарук после встречи с томским губернатором Мазуром в Излучинске. Участок трассы невозможно оперативно отремонтировать силами регионов, поскольку он находится в ведомстве «Томскнефти». Кухарук облетел район на вертолете и отметил, что там необходимо не только восстановление дорожного полотна, но и берегоукрепление. При этом, основной объем работ предстоит не на территории ХМАО. Мазур отметил, что к решению проблемы подключится Александровский район Томской области. Также он намерен обсудить ее с нефтяниками. Встречи пройдут в понедельник, 22 июля. Власти увеличили количество рейсов водного транспорта в деревню, отдельно прорабатывается вопрос о доставке туда продуктов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию рабочей поездки главы региона в Нижневартовский район.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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