Главы ХМАО и Томской области придумали, как отремонтировать проблемную трассу

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук и глава Томской области Владимир Мазур провели рабочую встречу в Нижневартовском районе ХМАО. Они выработали совместное решение проблемы обновления дороги возле деревни Сосниной, которая в мае обрушилась из-за паводка, передает журналист URA.RU.
«Варианты решения есть, но они должны быть проработаны и с соседями, и с нефтяной компанией», — подчеркнул Кухарук после встречи с томским губернатором Мазуром в Излучинске. Участок трассы невозможно оперативно отремонтировать силами регионов, поскольку он находится в ведомстве «Томскнефти».
Кухарук облетел район на вертолете и отметил, что там необходимо не только восстановление дорожного полотна, но и берегоукрепление. При этом, основной объем работ предстоит не на территории ХМАО.
Мазур отметил, что к решению проблемы подключится Александровский район Томской области. Также он намерен обсудить ее с нефтяниками. Встречи пройдут в понедельник, 22 июля.
Власти увеличили количество рейсов водного транспорта в деревню, отдельно прорабатывается вопрос о доставке туда продуктов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию рабочей поездки главы региона в Нижневартовский район.
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