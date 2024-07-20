20 июля 2024

Фермеры обратились за помощью к врио губернатора ХМАО из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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У фермеров появились проблемы из-за паводка
У фермеров появились проблемы из-за паводка Фото:

Фермеры пожаловались врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на последствия паводка и попросили о помощи. Разговор произошел во время встречи жителей Нижневартовского района с новым главой региона.

«В этом году такая ситуация — большой паводок. Наши фермеры остались без сенокосных угодий и без пастбищ. Ситуация критическая. Я бы хотел, чтобы вы оказали помощь, и мы смогли сохранить поголовье», — обратился к Кухаруку один из аграриев.

Врио губернатора ХМАО согласился, что в этом году паводок был нетипичным для региона и пообещал помочь. «Сегодня большой серьезный вызов для тех, кто занимается сельским хозяйством. Сегодня это не только ваш бизнес, но это и рабочие места. Это существенный вклад в экономику региона. Поставлю коллегам задачу зафиксировать это обращение максимально оперативно, чтобы адресная поддержка была гарантирована», — прокомментировал Кухарук.

Руслан Кухарук проводит первую встречу с жителями Нижневартовского района. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия из зала КДК «Арлекино» в Излучинске.

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Фермеры пожаловались врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на последствия паводка и попросили о помощи. Разговор произошел во время встречи жителей Нижневартовского района с новым главой региона. «В этом году такая ситуация — большой паводок. Наши фермеры остались без сенокосных угодий и без пастбищ. Ситуация критическая. Я бы хотел, чтобы вы оказали помощь, и мы смогли сохранить поголовье», — обратился к Кухаруку один из аграриев. Врио губернатора ХМАО согласился, что в этом году паводок был нетипичным для региона и пообещал помочь. «Сегодня большой серьезный вызов для тех, кто занимается сельским хозяйством. Сегодня это не только ваш бизнес, но это и рабочие места. Это существенный вклад в экономику региона. Поставлю коллегам задачу зафиксировать это обращение максимально оперативно, чтобы адресная поддержка была гарантирована», — прокомментировал Кухарук. Руслан Кухарук проводит первую встречу с жителями Нижневартовского района. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия из зала КДК «Арлекино» в Излучинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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