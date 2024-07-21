21 июля 2024

Байден раскрыл, чью кандидатуру поддержит на выборах США

Джо Байден после выхода из гонки заявил, что поддерживает кандидатуру Харрис
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Байден вышел из президентской гонки

Президент США Джо Байден после выхода из гонки заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Моим самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. <…> Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа», — написал Байден в соцсети Х.

Дональд Трамп считает, что Байден войдет в историю как худший президент США. По его словам, Харрис будет легче победить. Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил РИА новости, сто победа Трампа на выборах становится очевиднее после выхода Байдена. В частности, Вячеслав Володин считает, что Байдена необходимо привлечь к ответственности за развязанный конфликт на Украине.

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Президент США Джо Байден после выхода из гонки заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом он написал на своей странице в соцсети. «Моим самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. <…> Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа», — написал Байден в соцсети Х. Дональд Трамп считает, что Байден войдет в историю как худший президент США. По его словам, Харрис будет легче победить. Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил РИА новости, сто победа Трампа на выборах становится очевиднее после выхода Байдена. В частности, Вячеслав Володин считает, что Байдена необходимо привлечь к ответственности за развязанный конфликт на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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