Байден раскрыл, чью кандидатуру поддержит на выборах США

Джо Байден после выхода из гонки заявил, что поддерживает кандидатуру Харрис

21 июля 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Байден поддержит кандидатуру Харрис Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Президент США Джо Байден после выхода из гонки заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом он написал на своей странице в соцсети. «Моим самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. <…> Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа», — написал Байден в соцсети Х. Дональд Трамп считает, что Байден войдет в историю как худший президент США. По его словам, Харрис будет легче победить. Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил РИА новости, сто победа Трампа на выборах становится очевиднее после выхода Байдена. В частности, Вячеслав Володин считает, что Байдена необходимо привлечь к ответственности за развязанный конфликт на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден после выхода из гонки заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом он написал на своей странице в соцсети. «Моим самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. <…> Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа», — написал Байден в соцсети Х. Дональд Трамп считает, что Байден войдет в историю как худший президент США. По его словам, Харрис будет легче победить. Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил РИА новости, сто победа Трампа на выборах становится очевиднее после выхода Байдена. В частности, Вячеслав Володин считает, что Байдена необходимо привлечь к ответственности за развязанный конфликт на Украине.