Трамп отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Трамп: Байден войдет в историю страны как худший президент

21 июля 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Трамп считает, что Камалу Харрис будет легче победить Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки. По его словам, он худший президент США. «Хотя пока неясно, кто станет кандидатом от Демократической партии, Трамп заявил, что, по его мнению, вице-президента Камалу Харрис будет легче победить, чем Байдена», — передает CNN . Трамп охарактеризовал Байдена как «худшего президента за всю историю нашей страны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки. По его словам, он худший президент США. «Хотя пока неясно, кто станет кандидатом от Демократической партии, Трамп заявил, что, по его мнению, вице-президента Камалу Харрис будет легче победить, чем Байдена», — передает CNN. Трамп охарактеризовал Байдена как «худшего президента за всю историю нашей страны».