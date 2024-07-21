Трамп отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Трамп считает, что Камалу Харрис будет легче победить
новость из сюжетаБайден вышел из президентской гонки
Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки. По его словам, он худший президент США.
«Хотя пока неясно, кто станет кандидатом от Демократической партии, Трамп заявил, что, по его мнению, вице-президента Камалу Харрис будет легче победить, чем Байдена», — передает
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