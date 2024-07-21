21 июля 2024

Трамп отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Трамп: Байден войдет в историю страны как худший президент
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Трамп считает, что Камалу Харрис будет легче победить Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки. По его словам, он худший президент США.

«Хотя пока неясно, кто станет кандидатом от Демократической партии, Трамп заявил, что, по его мнению, вице-президента Камалу Харрис будет легче победить, чем Байдена», — передает CNN. Трамп охарактеризовал Байдена как «худшего президента за всю историю нашей страны».

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Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки. По его словам, он худший президент США. «Хотя пока неясно, кто станет кандидатом от Демократической партии, Трамп заявил, что, по его мнению, вице-президента Камалу Харрис будет легче победить, чем Байдена», — передает CNN. Трамп охарактеризовал Байдена как «худшего президента за всю историю нашей страны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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