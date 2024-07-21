21 июля 2024
20 июля 2024

В Екатеринбурге таксист избил дедушку из-за замечания о поездке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего таксист бросил в лужу посреди дороги (архивное фото)
Пострадавшего таксист бросил в лужу посреди дороги (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель такси избил 65-летнего дедушку из-за замечания о поездке. Причиной конфликта стала просьба изменить маршрут.

«На улице был сильный дождь, мама с отчимом ехали из сада, решили заказать такси. Таксист поехал, как ему захотелось, его спросили про маршрут. Он ответил: „Не нравится — выходите“. По приезде водитель вышел из машины, дедушку вытащил с заднего сиденья, бросил на дорогу в лужу и начал пинать», — рассказала родственница порталу E1.ru.

Пострадавшим в поддержке агрегатора сообщили о недопустимости подобного поведения. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-службы сервиса. На момент публикации ответа получить не удалось.

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В Екатеринбурге водитель такси избил 65-летнего дедушку из-за замечания о поездке. Причиной конфликта стала просьба изменить маршрут. «На улице был сильный дождь, мама с отчимом ехали из сада, решили заказать такси. Таксист поехал, как ему захотелось, его спросили про маршрут. Он ответил: „Не нравится — выходите“. По приезде водитель вышел из машины, дедушку вытащил с заднего сиденья, бросил на дорогу в лужу и начал пинать», — рассказала родственница порталу E1.ru. Пострадавшим в поддержке агрегатора сообщили о недопустимости подобного поведения. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-службы сервиса. На момент публикации ответа получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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