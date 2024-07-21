В Екатеринбурге таксист избил дедушку из-за замечания о поездке

В Екатеринбурге водитель такси избил 65-летнего дедушку из-за замечания о поездке. Причиной конфликта стала просьба изменить маршрут.
«На улице был сильный дождь, мама с отчимом ехали из сада, решили заказать такси. Таксист поехал, как ему захотелось, его спросили про маршрут. Он ответил: „Не нравится — выходите“. По приезде водитель вышел из машины, дедушку вытащил с заднего сиденья, бросил на дорогу в лужу и начал пинать», — рассказала родственница порталу E1.ru.
Пострадавшим в поддержке агрегатора сообщили о недопустимости подобного поведения. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-службы сервиса. На момент публикации ответа получить не удалось.
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