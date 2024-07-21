Что известно о Камале Харрис, которую поддержал Байден

Президент США Джо Байден после выхода из предвыборной гонки заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. О том, что известно о Харрис, как она поднималась по карьерной лестнице — в материале URA.RU.
Решение президента США
21 июля президент США Джо Байден объявил, что не будет участвовать в предстоящих президентских выборах в ноябре 2024 года. Вместо этого он выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис, выдвигая ее кандидатуру от Демократической партии.
Происхождение и образование Камалы Харрис
Камала Харрис родилась в семье иммигрантов в Калифорнии. Ее образовательный путь начался в университете Говарда, где она получила степень бакалавра, и продолжился в университете Калифорнии, где она защитила юридическое образование.
Профессиональная карьера Харрис
С начала карьеры в 1990 году Харрис быстро продвигалась по служебной лестнице, занимая посты заместителя прокурора и помощника окружного прокурора. В 2003 году она стала окружным прокурором Сан-Франциско, а с 2011 по 2017 год занимала должность генерального прокурора штата Калифорния.
В 2016 году Харрис была избрана в Сенат США, где она активно работала в нескольких ключевых комитетах и выступала с критикой в адрес администрации президента Дональда Трампа.
Период вице-президентства
С января 2019 года Харрис заняла пост вице-президента США, став первой женщиной и представителем афроамериканского и азиатского происхождения на этом посту. Она активно участвовала в международной политике и решении внутренних вопросов страны.
Рейтинг и перспективы Камалы Харрис
К моменту объявления Байденом о своем решении не баллотироваться, рейтинг одобрения Харрис составлял 37%. Социологические опросы показывали, что она имеет шансы победить республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах.
Политические взгляды Харрис
Харрис известна своими прогрессивными взглядами на экологическую политику, контроль над оружием, реформу полиции, социальные права и внешнеполитические инициативы.
Личная жизнь
Камала Харрис замужем за юристом Дугласом Эмхоффом, их совместное состояние оценивается в 8 млн долларов. У Харрис нет детей. Она также является прихожанкой баптистской церкви. В апреле 2022 года Харрис была включена в российский санкционный список на бессрочной основе.
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