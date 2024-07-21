Сенатор Джабаров: решение Байдена стало черным днем для Киева и Европы

22 июля 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

В Киеве не любят Трампа, считает сенатор Джабаров Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Президент США Джо Байден объявил об отказе баллотироваться на второй срок, что вызвало беспокойство в Киеве и Европе. Об этом сообщил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. «Сегодня черный день для (Владимира) Зеленского и Европы, они не любят Трампа», — отметил сенатор в беседе с журналистами, подчеркивая негативное отношение к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США. Его слова передает РИА Новости. Так он прокомментировал решение Байдена выйти из президентской гонки. Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Трамп считает, что ему будет легче ее победить. Это не первый случай, когда Байден принимает подобное решение — это произошло 37 лет назад, о чем говорится в статье газеты «Известия» за 1987 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден объявил об отказе баллотироваться на второй срок, что вызвало беспокойство в Киеве и Европе. Об этом сообщил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. «Сегодня черный день для (Владимира) Зеленского и Европы, они не любят Трампа», — отметил сенатор в беседе с журналистами, подчеркивая негативное отношение к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США. Его слова передает РИА Новости. Так он прокомментировал решение Байдена выйти из президентской гонки. Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Трамп считает, что ему будет легче ее победить. Это не первый случай, когда Байден принимает подобное решение — это произошло 37 лет назад, о чем говорится в статье газеты «Известия» за 1987 год.