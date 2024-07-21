«Словил пулю» на СВО, критиковал уехавших, мечтает стать священником на Донбассе: Охлобыстину 58

Актеру Ивану Охлобыстину 22 июля исполняется 58 лет. После окончания режиссерского факультета ВГИКа он получил широкую известность как актер, благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Нога», «Даун Хаус», «Интерны», «Служебный роман. Наше время», «Generation П», «Холоп» и других. В начале 2000-х служил священником. В 2022 году артист выразил поддержку спецоперации. О самым заметных поступках и высказываниях Охлобыстина в контексте СВО — в материале URA.RU.
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
В 2023 году, во время одной из поездок с гуманитарной помощью на Донбасс, Иван Охлобыстин попал под обстрел. Как отметила его дочь, которая в тот момент находилась с ним, отец «словил пулю». Серьезных увечий помог избежать бронежилет. Об этом девушка написала в соцсети. Супруга Охлобыстина на тот момент уехала в Ростов за добавкой к гумгрузу. Эту информацию подтвердил музыкант и военкор Аким Апачев. Он уточнил, что актер тогда получил небольшую трещину в ребре.
Артист уже давно изъявляет желание стать священником в Донбассе
В ходе своего визита в Донецк в 2022 году Иван Охлобыстин выразил желание стать военным священником в зоне спецоперации на Донбассе. Об этом он заявил журналистам.
Охлобыстин подавал прошение о том, чтобы его направили туда на приход, но его отклонили. При этом сам актер тогда заявил, что он очень импульсивный человек, в какой-то ситуации может взяться и за автомат.
Охлобыстин также отмечал, что многие его знакомые приняли участие в боевых действиях и оказывают помощь российским военным. Сам он неоднократно участвовал в концертах и митингах в поддержку специальной военной операции, в том числе на новых территориях России.
Охлобыстин раскритиковал позицию уехавших из России артистов
В 2023 году Охлобыстин выразил свое мнение относительно коллег, которые решили покинуть Россию. Он назвал их решение глупым, странным и нечестным, отметив, что больше не поддерживает с ними связь. По его словам, общих тем для разговоров с этими людьми больше не осталось.
В то же время Охлобыстин выступил против запрета произведений покинувших родину артистов. Он подчеркнул, что творчество является частью общей культуры и принадлежит эпохе, среде и людям, которая их вдохновляла.
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