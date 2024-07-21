Вучич объяснил, почему не говорил с Путиным два с половиной года

Президент Сербии Александр Вучич высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин не инициировал телефонный разговор с ним в течение последних 2,5 лет, чтобы избежать создания дополнительного внешнеполитического давления на Сербию. Об этом глава Сербии заявил в интервью.
«Если бы я завтра захотел разговаривать, президент Путин бы разговаривал. И также если он пожелает. Но, если спросите меня, он учитывает позицию Сербии, и с этой точки зрения президент Путин не хочет запрашивать такой разговор. Хотя смешно звучит, что президент мощной России запрашивает разговор с кем-то (таким), как я, таким образом. Он запросил бы, если бы не думал, что так поставит меня под угрозу, и если бы не понимал, под каким мы давлением находимся», — рассказал Вучич в интервью телеканалу TV Pink.
Глава сербского государства опроверг обвинения оппонентов о том, что российский президент отказывается с ним общаться. Вучич подчеркнул, что отсутствие общения не связано с нежеланием Путина вести диалог, но признал, что личный контакт между ними не осуществлялся уже более двух лет.
Ранее Вучич выразил мнение, что западные страны активно готовятся к возможному прямому военному конфликту с Россией. Сербский лидер подчеркнул, что по его информации западные страны ускоряют свои военные приготовления.
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