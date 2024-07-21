Вучич: Запад готовится к конфликту с РФ быстрее, чем многие думают

22 июля 2024 в 04:13 Размер текста - 17 +

Вучич заявил, что у Сербии есть информация о готовящемся конфликте Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что западные страны активно готовятся к возможному прямому военному конфликту с Россией. Об этом он заявил в эфире местного телеканала Pink. «Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту», — сказал Вучич. Сербский лидер подчеркнул, что по его информации западные страны ускоряют свои военные приготовления. Это заявление Вучича отражает обеспокоенность по поводу нарастания напряженности между странами НАТО и Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что западные страны активно готовятся к возможному прямому военному конфликту с Россией. Об этом он заявил в эфире местного телеканала Pink. «Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту», — сказал Вучич. Сербский лидер подчеркнул, что по его информации западные страны ускоряют свои военные приготовления. Это заявление Вучича отражает обеспокоенность по поводу нарастания напряженности между странами НАТО и Россией.