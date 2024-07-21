21 июля 2024

Вучич: Запад готовится к конфликту с РФ быстрее, чем многие думают

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. stock, Александр Вучич,  stock
Вучич заявил, что у Сербии есть информация о готовящемся конфликте Фото:

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что западные страны активно готовятся к возможному прямому военному конфликту с Россией. Об этом он заявил в эфире местного телеканала Pink.

«Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту», — сказал Вучич.

Сербский лидер подчеркнул, что по его информации западные страны ускоряют свои военные приготовления. Это заявление Вучича отражает обеспокоенность по поводу нарастания напряженности между странами НАТО и Россией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что западные страны активно готовятся к возможному прямому военному конфликту с Россией. Об этом он заявил в эфире местного телеканала Pink. «Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту», — сказал Вучич. Сербский лидер подчеркнул, что по его информации западные страны ускоряют свои военные приготовления. Это заявление Вучича отражает обеспокоенность по поводу нарастания напряженности между странами НАТО и Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...