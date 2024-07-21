Житель ЯНАО продает 10,6 соток леса с грибами и ягодами

В ЯНАО продается участок с "нетронутым лесом"
Житель ЯНАО выставил на продажу участок площадью 10,6 соток с «нетронутым лесом», где растут грибы и ягоды. Он находится на территории НTСH «Север» недалеко от Салехарда. Карточка соответствующего товара появилась на сайте Avito.
«Продается участок на территории НТСН „Север“... На самом участке и вокруг нетронутый высокий лес, растут грибы, ягоды. Уютное место для частного дома», — написано в объявлении.
Стоимость такого места автор оценил в 5,25 миллиона рублей. При этом такая цена актуальна только при оплате наличными.
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