21 июля 2024
20 июля 2024
19 июля 2024

Житель ЯНАО продает 10,6 соток леса с грибами и ягодами

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО продается участок с "нетронутым лесом"
В ЯНАО продается участок с "нетронутым лесом" Фото:

Житель ЯНАО выставил на продажу участок площадью 10,6 соток с «нетронутым лесом», где растут грибы и ягоды. Он находится на территории НTСH «Север» недалеко от Салехарда. Карточка соответствующего товара появилась на сайте Avito.

«Продается участок на территории НТСН „Север“... На самом участке и вокруг нетронутый высокий лес, растут грибы, ягоды. Уютное место для частного дома», — написано в объявлении.

Стоимость такого места автор оценил в 5,25 миллиона рублей. При этом такая цена актуальна только при оплате наличными.

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Житель ЯНАО выставил на продажу участок площадью 10,6 соток с «нетронутым лесом», где растут грибы и ягоды. Он находится на территории НTСH «Север» недалеко от Салехарда. Карточка соответствующего товара появилась на сайте Avito. «Продается участок на территории НТСН „Север“... На самом участке и вокруг нетронутый высокий лес, растут грибы, ягоды. Уютное место для частного дома», — написано в объявлении. Стоимость такого места автор оценил в 5,25 миллиона рублей. При этом такая цена актуальна только при оплате наличными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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