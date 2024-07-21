Девочка в маске пугала прохожих ножами в Сургуте
В Сургуте (ХМАО) девочка в маске из фильмов ужасов пугала ножами прохожих на улице. Очевидцы заметили ее в центре города.
«Прохожие в самом центре Сургута встретили странную особу с двумя ножами в руках, которая кидалась на прохожих и под машины», — написал очевидец в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики выяснили, что девочка якобы не здорова. Ее неоднократно видели с ножами в торговых центрах. При этом сургутянка скрывает лицо под маской. Местные прозвали ее «Крик».
URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Сургуту. Ответ ожидается.
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