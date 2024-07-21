21 июля 2024

В Сургуте девочка в маске пугала прохожих ножами. Видео

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Девочка в маске пугала прохожих ножами в Сургуте
Девочка в маске пугала прохожих ножами в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) девочка в маске из фильмов ужасов пугала ножами прохожих на улице. Очевидцы заметили ее в центре города.

«Прохожие в самом центре Сургута встретили странную особу с двумя ножами в руках, которая кидалась на прохожих и под машины», — написал очевидец в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики выяснили, что девочка якобы не здорова. Ее неоднократно видели с ножами в торговых центрах. При этом сургутянка скрывает лицо под маской. Местные прозвали ее «Крик».

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Сургуту. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) девочка в маске из фильмов ужасов пугала ножами прохожих на улице. Очевидцы заметили ее в центре города. «Прохожие в самом центре Сургута встретили странную особу с двумя ножами в руках, которая кидалась на прохожих и под машины», — написал очевидец в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики выяснили, что девочка якобы не здорова. Ее неоднократно видели с ножами в торговых центрах. При этом сургутянка скрывает лицо под маской. Местные прозвали ее «Крик». URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Сургуту. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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