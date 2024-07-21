21 июля 2024

Два автобуса изменят маршрут из-за работ на сетях в Челябинске. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Привычные маршруты должны восстановиться 28 июля
Привычные маршруты должны восстановиться 28 июля Фото:

В Челябинске автобусы № 22а и 28 до 27 июля изменят маршрут из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Автобусы 22а и 28 временно изменили маршруты. До 27 июля транспорт не сможет проехать по улице Барбюса от Дзержинского до Агалакова», — уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в мэрии, автобусы № 22а и 28 будут объезжать закрытый участок по улицам Дзержинского и Гагарина. Причина изменения схемы движения — аварийные работы на сетях.

Автобусы изменят маршрут из-за работ на сетях
Автобусы изменят маршрут из-за работ на сетях
Фото:

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В Челябинске автобусы № 22а и 28 до 27 июля изменят маршрут из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Автобусы 22а и 28 временно изменили маршруты. До 27 июля транспорт не сможет проехать по улице Барбюса от Дзержинского до Агалакова», — уточнили в пресс-службе. Как уточнили в мэрии, автобусы № 22а и 28 будут объезжать закрытый участок по улицам Дзержинского и Гагарина. Причина изменения схемы движения — аварийные работы на сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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