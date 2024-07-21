Привычные маршруты должны восстановиться 28 июля
В Челябинске автобусы № 22а и 28 до 27 июля изменят маршрут из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Автобусы 22а и 28 временно изменили маршруты. До 27 июля транспорт не сможет проехать по улице Барбюса от Дзержинского до Агалакова», — уточнили в пресс-службе.
Как уточнили в мэрии, автобусы № 22а и 28 будут объезжать закрытый участок по улицам Дзержинского и Гагарина. Причина изменения схемы движения — аварийные работы на сетях.
Автобусы изменят маршрут из-за работ на сетях
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