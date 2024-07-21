21 июля 2024

В Екатеринбурге пропал командир-боец СВО с приметной татуировкой

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Мужчина был одет в камуфляжную форму (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал без вести доброволец СВО, командир отделения мотострелковых войск воинской части 34081 Артур Валиев. У мужчины есть особая примета — татуировка в виде дракона, сообщил URA.RU источник.

«Ночью 18 июля командир ушел домой от своего брата и пропал. До настоящего времени его местонахождение не установлено. При себе у мужчины есть сотовый, который доступен, но не отвечает. Ранее не уходил, но имеет склонность к злоупотреблению спиртным», — рассказал собеседник агентства.

39-летний мужчина на момент исчезновения был одет в футболку, штаны и кепку цвета хаки с камуфляжным рисунком и черные сланцы. У него есть особая примета: незаконченная татуировка в виде дракона на левом предплечье. Корреспондент обратился с запросом в военное следственное управление Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.

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В Екатеринбурге пропал без вести доброволец СВО, командир отделения мотострелковых войск воинской части 34081 Артур Валиев. У мужчины есть особая примета — татуировка в виде дракона, сообщил URA.RU источник. «Ночью 18 июля командир ушел домой от своего брата и пропал. До настоящего времени его местонахождение не установлено. При себе у мужчины есть сотовый, который доступен, но не отвечает. Ранее не уходил, но имеет склонность к злоупотреблению спиртным», — рассказал собеседник агентства. 39-летний мужчина на момент исчезновения был одет в футболку, штаны и кепку цвета хаки с камуфляжным рисунком и черные сланцы. У него есть особая примета: незаконченная татуировка в виде дракона на левом предплечье. Корреспондент обратился с запросом в военное следственное управление Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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