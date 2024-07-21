В Екатеринбурге пропал командир-боец СВО с приметной татуировкой

22 июля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Мужчина был одет в камуфляжную форму (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге пропал без вести доброволец СВО, командир отделения мотострелковых войск воинской части 34081 Артур Валиев. У мужчины есть особая примета — татуировка в виде дракона, сообщил URA.RU источник. «Ночью 18 июля командир ушел домой от своего брата и пропал. До настоящего времени его местонахождение не установлено. При себе у мужчины есть сотовый, который доступен, но не отвечает. Ранее не уходил, но имеет склонность к злоупотреблению спиртным», — рассказал собеседник агентства. 39-летний мужчина на момент исчезновения был одет в футболку, штаны и кепку цвета хаки с камуфляжным рисунком и черные сланцы. У него есть особая примета: незаконченная татуировка в виде дракона на левом предплечье. Корреспондент обратился с запросом в военное следственное управление Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пропал без вести доброволец СВО, командир отделения мотострелковых войск воинской части 34081 Артур Валиев. У мужчины есть особая примета — татуировка в виде дракона, сообщил URA.RU источник. «Ночью 18 июля командир ушел домой от своего брата и пропал. До настоящего времени его местонахождение не установлено. При себе у мужчины есть сотовый, который доступен, но не отвечает. Ранее не уходил, но имеет склонность к злоупотреблению спиртным», — рассказал собеседник агентства. 39-летний мужчина на момент исчезновения был одет в футболку, штаны и кепку цвета хаки с камуфляжным рисунком и черные сланцы. У него есть особая примета: незаконченная татуировка в виде дракона на левом предплечье. Корреспондент обратился с запросом в военное следственное управление Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.