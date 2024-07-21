Врио губернатора ХМАО озвучил ключевые проблемы жителей Мегиона

Жители Мегиона пожаловались Кухаруку на качество дорог и воды в городе
Жители Мегиона поделились с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком ключевыми проблемами городской среды. Среди них — ремонт дорог и качество воды. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально».
«Благоустройство, ремонт дорог, качество воды, строительство школы, содержание безнадзорных животных. Именно эти вопросы чаще всего присылали югорчане в соцсетях нового главы региона», — говорится в сообщении. Кухарук пообещал помочь решить городские проблемы.
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