21 июля 2024

Врио губернатора ХМАО озвучил ключевые проблемы жителей Мегиона

Врио главы ХМАО Кухарук: жителей Мегиона волнует благоустройство и ремонт дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Мегиона пожаловались Кухаруку на качество дорог и воды в городе
Жители Мегиона пожаловались Кухаруку на качество дорог и воды в городе Фото:

Жители Мегиона поделились с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком ключевыми проблемами городской среды. Среди них — ремонт дорог и качество воды. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально».

«Благоустройство, ремонт дорог, качество воды, строительство школы, содержание безнадзорных животных. Именно эти вопросы чаще всего присылали югорчане в соцсетях нового главы региона», — говорится в сообщении. Кухарук пообещал помочь решить городские проблемы.

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Жители Мегиона поделились с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком ключевыми проблемами городской среды. Среди них — ремонт дорог и качество воды. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально». «Благоустройство, ремонт дорог, качество воды, строительство школы, содержание безнадзорных животных. Именно эти вопросы чаще всего присылали югорчане в соцсетях нового главы региона», — говорится в сообщении. Кухарук пообещал помочь решить городские проблемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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