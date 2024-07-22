Торговый центр в Апшеронске обрушился результате взрыва: что известно о ЧП. Видео

В ТЦ в Апшеронске произошел взрыв газа

22 июля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

В результате взрыва газа в Апшеронске пострадали более 10 человек telegram-канал «МЧС Краснодарского края», https://t.me/mchs_kuban/8065 Утром 22 июля торговый центр в Апшеронске Краснодарского края обрушился в результате взрыва. Пострадало более 10 человек. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU. Что произошло В Апшеронске в алкомаркете взорвался бытовой газ. В результате этого частично обвалился двухэтажный торговый центр на площади 100 квадратных метров. Произошел пожар на 30 квадратных метрах, который локализовали прибывшие спасатели. В результате взрыва газа обрушился ТЦ на площади 100 квадратных метров telegram-канал «МЧС Краснодарского края» Пострадавшие Предварительно в результате обрушения здания пострадали 14 человек, некоторые из них находились на автобусной остановке рядом с магазином. Из-под завалов вызволили одного человека — сотрудницу аптеки, которая вышла на работу в 7:50. Через несколько минут произошел взрыв, аптеку полностью снесло. Сейчас женщину госпитализируют, она находится в сознании. Что происходит сейчас на месте ЧП На данный момент на месте работают 28 специалистов и 10 единиц техники. Сейчас прокуратура Апшеронского района организовала проверку соблюдений законодательства о пожарной безопасности. По ее результатам при наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 22 июля торговый центр в Апшеронске Краснодарского края обрушился в результате взрыва. Пострадало более 10 человек. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU. В Апшеронске в алкомаркете взорвался бытовой газ. В результате этого частично обвалился двухэтажный торговый центр на площади 100 квадратных метров. Произошел пожар на 30 квадратных метрах, который локализовали прибывшие спасатели. Предварительно в результате обрушения здания пострадали 14 человек, некоторые из них находились на автобусной остановке рядом с магазином. Из-под завалов вызволили одного человека — сотрудницу аптеки, которая вышла на работу в 7:50. Через несколько минут произошел взрыв, аптеку полностью снесло. Сейчас женщину госпитализируют, она находится в сознании. На данный момент на месте работают 28 специалистов и 10 единиц техники. Сейчас прокуратура Апшеронского района организовала проверку соблюдений законодательства о пожарной безопасности. По ее результатам при наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.