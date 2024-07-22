Торговый центр в Апшеронске обрушился результате взрыва: что известно о ЧП. Видео

В ТЦ в Апшеронске произошел взрыв газа
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В результате взрыва газа в Апшеронске пострадали более 10 человек
В результате взрыва газа в Апшеронске пострадали более 10 человек

Утром 22 июля торговый центр в Апшеронске Краснодарского края обрушился в результате взрыва. Пострадало более 10 человек. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

Что произошло

В Апшеронске в алкомаркете взорвался бытовой газ. В результате этого частично обвалился двухэтажный торговый центр на площади 100 квадратных метров. Произошел пожар на 30 квадратных метрах, который локализовали прибывшие спасатели.

В результате взрыва газа обрушился ТЦ на площади 100 квадратных метров
В результате взрыва газа обрушился ТЦ на площади 100 квадратных метров

Пострадавшие

Предварительно в результате обрушения здания пострадали 14 человек, некоторые из них находились на автобусной остановке рядом с магазином. Из-под завалов вызволили одного человека — сотрудницу аптеки, которая вышла на работу в 7:50. Через несколько минут произошел взрыв, аптеку полностью снесло. Сейчас женщину госпитализируют, она находится в сознании.

Что происходит сейчас на месте ЧП

На данный момент на месте работают 28 специалистов и 10 единиц техники. Сейчас прокуратура Апшеронского района организовала проверку соблюдений законодательства о пожарной безопасности. По ее результатам при наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.

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Утром 22 июля торговый центр в Апшеронске Краснодарского края обрушился в результате взрыва. Пострадало более 10 человек. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU. В Апшеронске в алкомаркете взорвался бытовой газ. В результате этого частично обвалился двухэтажный торговый центр на площади 100 квадратных метров. Произошел пожар на 30 квадратных метрах, который локализовали прибывшие спасатели. Предварительно в результате обрушения здания пострадали 14 человек, некоторые из них находились на автобусной остановке рядом с магазином. Из-под завалов вызволили одного человека — сотрудницу аптеки, которая вышла на работу в 7:50. Через несколько минут произошел взрыв, аптеку полностью снесло. Сейчас женщину госпитализируют, она находится в сознании. На данный момент на месте работают 28 специалистов и 10 единиц техники. Сейчас прокуратура Апшеронского района организовала проверку соблюдений законодательства о пожарной безопасности. По ее результатам при наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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