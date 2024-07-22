Утром 22 июля торговый центр в Апшеронске Краснодарского края обрушился в результате взрыва. Пострадало более 10 человек. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
Что произошло
В Апшеронске в алкомаркете взорвался бытовой газ. В результате этого частично обвалился двухэтажный торговый центр на площади 100 квадратных метров. Произошел пожар на 30 квадратных метрах, который локализовали прибывшие спасатели.
Пострадавшие
Предварительно в результате обрушения здания пострадали 14 человек, некоторые из них находились на автобусной остановке рядом с магазином. Из-под завалов вызволили одного человека — сотрудницу аптеки, которая вышла на работу в 7:50. Через несколько минут произошел взрыв, аптеку полностью снесло. Сейчас женщину госпитализируют, она находится в сознании.
Что происходит сейчас на месте ЧП
На данный момент на месте работают 28 специалистов и 10 единиц техники. Сейчас прокуратура Апшеронского района организовала проверку соблюдений законодательства о пожарной безопасности. По ее результатам при наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.