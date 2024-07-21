21 июля 2024

ФАС накрыла нелегальный ломбард в ХМАО

ФАС завела дело из-за нелегального ломбарда в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте обнаружили нелегальный ломбард
В Сургуте обнаружили нелегальный ломбард Фото:

Антимонопольная служба завела дело на комиссионный магазин в Сургуте. Владелец рекламировал его как ломбард, хотя у торговой точки не было такого статуса, сообщили URA.RU в окружном ведомстве.

«Управление выявило у рекламораспространителя на рекламных вывесках, баннерах использовалось слово „ломбард“, которое не подтверждено статусом ломбарда. То есть сведения о наличии лицензии на деятельность ломбарда в Государственном реестре ломбардов отсутствовало», — говорится в сообщении ведомства.

Изначально антимонопольщики обнаружили нарушение еще в 2023 году и заставили бизнесмена исправить баннер. Однако позже предприниматель повесил новую вывеску.»Рекламораспространитель заменил баннер на новый с использованием слова «ломбард», но при этом лицензия на деятельность комиссионного магазина также осталась не подтверждена статусом ломбарда», — пояснили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС завела дело по признакам нарушения закона о рекламе в Нижневартовске. Сотрудники ведомства обнаружили, что требования нарушил один из местных магазинов разливного пива.

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Антимонопольная служба завела дело на комиссионный магазин в Сургуте. Владелец рекламировал его как ломбард, хотя у торговой точки не было такого статуса, сообщили URA.RU в окружном ведомстве. «Управление выявило у рекламораспространителя на рекламных вывесках, баннерах использовалось слово „ломбард“, которое не подтверждено статусом ломбарда. То есть сведения о наличии лицензии на деятельность ломбарда в Государственном реестре ломбардов отсутствовало», — говорится в сообщении ведомства. Изначально антимонопольщики обнаружили нарушение еще в 2023 году и заставили бизнесмена исправить баннер. Однако позже предприниматель повесил новую вывеску.»Рекламораспространитель заменил баннер на новый с использованием слова «ломбард», но при этом лицензия на деятельность комиссионного магазина также осталась не подтверждена статусом ломбарда», — пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС завела дело по признакам нарушения закона о рекламе в Нижневартовске. Сотрудники ведомства обнаружили, что требования нарушил один из местных магазинов разливного пива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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