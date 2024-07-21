ФАС накрыла нелегальный ломбард в ХМАО

Антимонопольная служба завела дело на комиссионный магазин в Сургуте. Владелец рекламировал его как ломбард, хотя у торговой точки не было такого статуса, сообщили URA.RU в окружном ведомстве.
«Управление выявило у рекламораспространителя на рекламных вывесках, баннерах использовалось слово „ломбард“, которое не подтверждено статусом ломбарда. То есть сведения о наличии лицензии на деятельность ломбарда в Государственном реестре ломбардов отсутствовало», — говорится в сообщении ведомства.
Изначально антимонопольщики обнаружили нарушение еще в 2023 году и заставили бизнесмена исправить баннер. Однако позже предприниматель повесил новую вывеску.»Рекламораспространитель заменил баннер на новый с использованием слова «ломбард», но при этом лицензия на деятельность комиссионного магазина также осталась не подтверждена статусом ломбарда», — пояснили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС завела дело по признакам нарушения закона о рекламе в Нижневартовске. Сотрудники ведомства обнаружили, что требования нарушил один из местных магазинов разливного пива.
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