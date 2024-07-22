Силовики нагрянули с обысками в свердловскую газету из-за клеветы на прокурора

В газете «Новости Режа» прошли обыски по делу о клевете на прокурора Удалова

22 июля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Обыски прошли и дома у главы издания, и в редакции (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники следственного комитета Свердловской области провели обыски в редакции газеты «Новости Режа», а также дома у главного редактора издания Ольги Романчевой. Действия связаны с уголовным делом по поводу клеветы на городского прокурора Николая Удалова, об этом URA.RU рассказала сама Романчева. «В шесть часов утра 18 июля в квартиру, где проживают мои пожилые родители, явились семь сотрудников оперативно-следственной группы и двое понятых. Проводили обыск. Поводом послужило возбуждение уголовного дела по факту якобы клеветы на городского прокурора Режа Николая Удалова. Позже обыски продолжились в редакции», — рассказала Романичева. По ее словам, силовики изъяли жесткий диск и мобильный телефон редактора, отказавшись отдать сим-карту, к которой привязаны ее личный и рабочий банковские счета. «Я не могу выплатить даже зарплату своим сотрудникам! А телефон адвокату мне позволили сделать лишь после окончания обысков, когда меня повезли на допрос в следственный отдел Режа. Не сомневаюсь, что за всем этим скрываются попытки оказать давление на редакционную политику», — заявила Романчева. Журналистка связывает визит силовиков с рядом публикаций в своем издании, где было указано на якобы бездействие прокурора Режа Удалова. Его работа подверглась критике в заметках о некачественной уборке городских дорог, строительстве коммерческих объектов в неположенных местах и некоторых других. «В чем Николай Удалов увидел клевету? В том, что мы посмели указать ему на его, по нашему мнению, мнению горожан и депутатов, бездействие?» — недоумевает редактор. Согласно ч.2 ст. 128.1 «Клевета в СМИ» редактору Романчевой грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на два года. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу свердловского СКР, чье ведомство занимается делом о клевете. Там отказались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники следственного комитета Свердловской области провели обыски в редакции газеты «Новости Режа», а также дома у главного редактора издания Ольги Романчевой. Действия связаны с уголовным делом по поводу клеветы на городского прокурора Николая Удалова, об этом URA.RU рассказала сама Романчева. «В шесть часов утра 18 июля в квартиру, где проживают мои пожилые родители, явились семь сотрудников оперативно-следственной группы и двое понятых. Проводили обыск. Поводом послужило возбуждение уголовного дела по факту якобы клеветы на городского прокурора Режа Николая Удалова. Позже обыски продолжились в редакции», — рассказала Романичева. По ее словам, силовики изъяли жесткий диск и мобильный телефон редактора, отказавшись отдать сим-карту, к которой привязаны ее личный и рабочий банковские счета. «Я не могу выплатить даже зарплату своим сотрудникам! А телефон адвокату мне позволили сделать лишь после окончания обысков, когда меня повезли на допрос в следственный отдел Режа. Не сомневаюсь, что за всем этим скрываются попытки оказать давление на редакционную политику», — заявила Романчева. Журналистка связывает визит силовиков с рядом публикаций в своем издании, где было указано на якобы бездействие прокурора Режа Удалова. Его работа подверглась критике в заметках о некачественной уборке городских дорог, строительстве коммерческих объектов в неположенных местах и некоторых других. «В чем Николай Удалов увидел клевету? В том, что мы посмели указать ему на его, по нашему мнению, мнению горожан и депутатов, бездействие?» — недоумевает редактор. Согласно ч.2 ст. 128.1 «Клевета в СМИ» редактору Романчевой грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на два года. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу свердловского СКР, чье ведомство занимается делом о клевете. Там отказались от комментария.