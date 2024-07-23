23 июля 2024

Мэрия Сургута уладила скандал с детьми, которым не хватило билетов для отправки в лагерь

Мэрия Сургута помогла детям добраться до тюменского лагеря
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей из Сургута, которым не хватило билетов на поезд, доставили в тюменский лагерь на самолете
Детей из Сургута, которым не хватило билетов на поезд, доставили в тюменский лагерь на самолете Фото:

Администрация Сургута (ХМАО) разобралась с перевозкой детей в тюменский лагерь, которая сорвалась из-за нехватки билетов. Школьникам купили новые билеты на самолет. Об этом городская мэрия сообщила в своем telegram-канале.

«На 20 июля были приобретены авиабилеты для восьми детей и сопровождающего. Дети благополучно долетели до Тюмени и были доставлены в лагерь им. Ю.А. Гагарина. Родители одного ребенка приняли решение доставить его самостоятельно, родители двоих — от поездки отказались», — говорится в сообщении.

Детей не смогли вовремя отправить в лагерь из-за нехватки билетов на поезд. Выяснилось, что причиной тому стал технический сбой при регистрации билетов. При этом подрядчик, занимающийся организацией перевозки, не уведомил об этом администрацию Сургута. В его адрес местные власти готовят претензию.

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Администрация Сургута (ХМАО) разобралась с перевозкой детей в тюменский лагерь, которая сорвалась из-за нехватки билетов. Школьникам купили новые билеты на самолет. Об этом городская мэрия сообщила в своем telegram-канале. «На 20 июля были приобретены авиабилеты для восьми детей и сопровождающего. Дети благополучно долетели до Тюмени и были доставлены в лагерь им. Ю.А. Гагарина. Родители одного ребенка приняли решение доставить его самостоятельно, родители двоих — от поездки отказались», — говорится в сообщении. Детей не смогли вовремя отправить в лагерь из-за нехватки билетов на поезд. Выяснилось, что причиной тому стал технический сбой при регистрации билетов. При этом подрядчик, занимающийся организацией перевозки, не уведомил об этом администрацию Сургута. В его адрес местные власти готовят претензию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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