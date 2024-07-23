Мэрия Сургута уладила скандал с детьми, которым не хватило билетов для отправки в лагерь

Администрация Сургута (ХМАО) разобралась с перевозкой детей в тюменский лагерь, которая сорвалась из-за нехватки билетов. Школьникам купили новые билеты на самолет. Об этом городская мэрия сообщила в своем telegram-канале.
«На 20 июля были приобретены авиабилеты для восьми детей и сопровождающего. Дети благополучно долетели до Тюмени и были доставлены в лагерь им. Ю.А. Гагарина. Родители одного ребенка приняли решение доставить его самостоятельно, родители двоих — от поездки отказались», — говорится в сообщении.
Детей не смогли вовремя отправить в лагерь из-за нехватки билетов на поезд. Выяснилось, что причиной тому стал технический сбой при регистрации билетов. При этом подрядчик, занимающийся организацией перевозки, не уведомил об этом администрацию Сургута. В его адрес местные власти готовят претензию.
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