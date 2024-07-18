В Сургуте родители бьют тревогу из-за срыва поездки детей в летний лагерь

В Сургуте (ХМАО) родители пожаловались на условия отправки детей в летний лагерь. По словам горожан, более десятка ребят не смогли уехать из-за нехватки билетов на поезд.
«Билеты покупались уже прям перед отправкой, из 95 детей оформили билеты на 51. Остальных распихали по вагонам просто на свободные места», — пишет telegram-канал «К-Информ». В публикации уточняют, что 12 детей так и не уехали в лагерь.
Родители возмутились, что администрация Сургута, которая выделила путевки, не проконтролировала качество услуг. По словам горожан, детям также не выдали обещанную воду и сухпайки, а также с ними не было медика.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в администрации Сургута. В мэрии пообещали дать ответ позже.
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