18 июля 2024

В Сургуте родители бьют тревогу из-за срыва поездки детей в летний лагерь

В Сургуте родителей возмутили условия отправки детей в летний лагерь
© Служба новостей «URA.RU»
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Родителей возмутили условия отправки детей в летний лагерь
Родителей возмутили условия отправки детей в летний лагерь Фото:

В Сургуте (ХМАО) родители пожаловались на условия отправки детей в летний лагерь. По словам горожан, более десятка ребят не смогли уехать из-за нехватки билетов на поезд.

«Билеты покупались уже прям перед отправкой, из 95 детей оформили билеты на 51. Остальных распихали по вагонам просто на свободные места», — пишет telegram-канал «К-Информ». В публикации уточняют, что 12 детей так и не уехали в лагерь.

Родители возмутились, что администрация Сургута, которая выделила путевки, не проконтролировала качество услуг. По словам горожан, детям также не выдали обещанную воду и сухпайки, а также с ними не было медика.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в администрации Сургута. В мэрии пообещали дать ответ позже.

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В Сургуте (ХМАО) родители пожаловались на условия отправки детей в летний лагерь. По словам горожан, более десятка ребят не смогли уехать из-за нехватки билетов на поезд. «Билеты покупались уже прям перед отправкой, из 95 детей оформили билеты на 51. Остальных распихали по вагонам просто на свободные места», — пишет telegram-канал «К-Информ». В публикации уточняют, что 12 детей так и не уехали в лагерь. Родители возмутились, что администрация Сургута, которая выделила путевки, не проконтролировала качество услуг. По словам горожан, детям также не выдали обещанную воду и сухпайки, а также с ними не было медика. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в администрации Сургута. В мэрии пообещали дать ответ позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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