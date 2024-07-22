Адвокаты челябинского экс-губернатора пожаловались на сотрудника СК

Адвокаты считают, что действия следователя нарушили права Михаила Юревича (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Адвокаты, представляющие интересы экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, подали жалобу на действия сотрудника четвертого следственного управления с дислокацией в Екатеринбурге. Согласно тексту жалобы (имеется в распоряжении URA.RU), они считают, что следователь передал в Генпрокуратуру материалы уголовного дела, которые после были представлены в гражданском деле по национализации холдинга «Макфа».

«Следователь в нарушение Конституции собрал и представил в гражданское дело уголовные доказательства и перенес от части уголовное судопроизводство в гражданское дело. Что нарушает права обвиняемого Юревича», — говорится в жалобе защиты Юревича.

В разговоре с URA.RU адвокат Игорь Трунов пояснил, что следственный комитет реанимировал уголовное дело в отношении Юревича, длившиеся с 2017 года. И тут же начались допросы свидетелей в Свердловской, Челябинской, Херсонской областях и в Москве. При этом в уголовном деле вопросов к «Макфе» нет. Но следователь пытался узнать у свидетелей сведения, которые после были приобщены к гражданскому делу по национализации холдинга.

«Мы говорим о том, что силами уголовно-процессуального блока нельзя вести гражданские дела. Нельзя совмещать уголовное и гражданское судопроизводство. Сегодня же мы имеем целый блок нарушений, направленных на подрыв правовых основ России», — отметил Трунов.

В Ленинском райсуде Екатеринбурга отказали в принятии жалобы на действия следователя. Но адвокаты оспорили это решение в Свердловском облсуде. Решения по апелляционной жалобе пока нет.

Центральный райсуд Челябинска принял решение о национализации холдинга «Макфа» в мае 2024 года. Было установлено, что активы предприятия имеют коррупционное происхождение. В собственность РФ перешли все активы, в том числе АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Первый хлебокомбинат».