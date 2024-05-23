Адвокат Плахотнюк: все активы «Макфы» перешли в собственность РФ

Все активы холдинга «Макфа» экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова перешли в собственность РФ. Об этом 23 мая заявил адвокат Вячеслав Плахотнюк.
«Позиция ответчиков состояла в том, что решение суда о национализации не только принято, но уже и исполнено. У реестродержателей переход долей и акций в пользу Росимущества зафиксирован», привел «Интерфакс» слова Плахотнюка.
Юрист добавил, что собственностью РФ стали все активы, в том числе АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Первый хлебокомбинат». Плахотнюк прокомментировал результаты судебного заседания. Ответчикам отказали в отмене обеспечительных мер. Ограничения ввели по иску Генпрокуратуры РФ.
Национализация «Макфы» началась 28 марта с иска надзорного ведомства. В тот же день на имущество был наложен арест, который впоследствии адвокаты ответчика пытались отменить. Национализация бизнеса проведена в связи с тем, что, как заявили в Генпрокуратуре РФ, он имеет коррупционное происхождение. Недвижимость имущественного комплекса стала собственностью государства в мае.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.