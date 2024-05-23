Адвокат Плахотнюк: все активы «Макфы» перешли в собственность РФ

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, макароны, упаковка, макфа, паста, конвейер, продовольственная безопасность, макаронные изделия, производство макаронов
Имущество «Макфы» стало государственным Фото:
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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Все активы холдинга «Макфа» экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова перешли в собственность РФ. Об этом 23 мая заявил адвокат Вячеслав Плахотнюк.

«Позиция ответчиков состояла в том, что решение суда о национализации не только принято, но уже и исполнено. У реестродержателей переход долей и акций в пользу Росимущества зафиксирован», привел «Интерфакс» слова Плахотнюка.

Юрист добавил, что собственностью РФ стали все активы, в том числе АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Первый хлебокомбинат». Плахотнюк прокомментировал результаты судебного заседания. Ответчикам отказали в отмене обеспечительных мер. Ограничения ввели по иску Генпрокуратуры РФ.

Национализация «Макфы» началась 28 марта с иска надзорного ведомства. В тот же день на имущество был наложен арест, который впоследствии адвокаты ответчика пытались отменить. Национализация бизнеса проведена в связи с тем, что, как заявили в Генпрокуратуре РФ, он имеет коррупционное происхождение. Недвижимость имущественного комплекса стала собственностью государства в мае.

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Все активы холдинга «Макфа» экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова перешли в собственность РФ. Об этом 23 мая заявил адвокат Вячеслав Плахотнюк. «Позиция ответчиков состояла в том, что решение суда о национализации не только принято, но уже и исполнено. У реестродержателей переход долей и акций в пользу Росимущества зафиксирован», привел «Интерфакс» слова Плахотнюка. Юрист добавил, что собственностью РФ стали все активы, в том числе АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Первый хлебокомбинат». Плахотнюк прокомментировал результаты судебного заседания. Ответчикам отказали в отмене обеспечительных мер. Ограничения ввели по иску Генпрокуратуры РФ. Национализация «Макфы» началась 28 марта с иска надзорного ведомства. В тот же день на имущество был наложен арест, который впоследствии адвокаты ответчика пытались отменить. Национализация бизнеса проведена в связи с тем, что, как заявили в Генпрокуратуре РФ, он имеет коррупционное происхождение. Недвижимость имущественного комплекса стала собственностью государства в мае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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