Магнитогорск затопило ливнем и засыпало градом. Видео

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Ливень. Челябинск, погода, непогода, капли дождя, ливень, климат, дождь, стихия, стекло
Город затопило сильным дождем с градом Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, днем 22 июля начался сильный ливень с градом. Многие улицы затоплены, пройти либо проехать на машине очень сложно, сообщают читатели URA.RU.

«Дороги затоплены. Пассажиры выходят из маршруток в глубокие лужи. У мамы на балконе град», — пишет читательница URA.RU. Сообщения о сильном граде передают как жители садовых товариществ, так и центра города.

Ранее синоптики предупреждали жителей региона об усилении дождя из-за прохождения череды циклонов. Осадки будут сопровождаться ветром порывами до 25 метров в секунду и похолоданием. В ГАИ порекомендовали без особой необходимости не садиться за руль.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, днем 22 июля начался сильный ливень с градом. Многие улицы затоплены, пройти либо проехать на машине очень сложно, сообщают читатели URA.RU. «Дороги затоплены. Пассажиры выходят из маршруток в глубокие лужи. У мамы на балконе град», — пишет читательница URA.RU. Сообщения о сильном граде передают как жители садовых товариществ, так и центра города. Ранее синоптики предупреждали жителей региона об усилении дождя из-за прохождения череды циклонов. Осадки будут сопровождаться ветром порывами до 25 метров в секунду и похолоданием. В ГАИ порекомендовали без особой необходимости не садиться за руль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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