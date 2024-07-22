В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, днем 22 июля начался сильный ливень с градом. Многие улицы затоплены, пройти либо проехать на машине очень сложно, сообщают читатели URA.RU.
«Дороги затоплены. Пассажиры выходят из маршруток в глубокие лужи. У мамы на балконе град», — пишет читательница URA.RU. Сообщения о сильном граде передают как жители садовых товариществ, так и центра города.
Ранее синоптики предупреждали жителей региона об усилении дождя из-за прохождения череды циклонов. Осадки будут сопровождаться ветром порывами до 25 метров в секунду и похолоданием. В ГАИ порекомендовали без особой необходимости не садиться за руль.
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