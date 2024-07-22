Магнитогорск затопило ливнем и засыпало градом. Видео

22 июля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Город затопило сильным дождем с градом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, днем 22 июля начался сильный ливень с градом. Многие улицы затоплены, пройти либо проехать на машине очень сложно, сообщают читатели URA.RU. «Дороги затоплены. Пассажиры выходят из маршруток в глубокие лужи. У мамы на балконе град», — пишет читательница URA.RU. Сообщения о сильном граде передают как жители садовых товариществ, так и центра города. Ранее синоптики предупреждали жителей региона об усилении дождя из-за прохождения череды циклонов. Осадки будут сопровождаться ветром порывами до 25 метров в секунду и похолоданием. В ГАИ порекомендовали без особой необходимости не садиться за руль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, днем 22 июля начался сильный ливень с градом. Многие улицы затоплены, пройти либо проехать на машине очень сложно, сообщают читатели URA.RU. «Дороги затоплены. Пассажиры выходят из маршруток в глубокие лужи. У мамы на балконе град», — пишет читательница URA.RU. Сообщения о сильном граде передают как жители садовых товариществ, так и центра города. Ранее синоптики предупреждали жителей региона об усилении дождя из-за прохождения череды циклонов. Осадки будут сопровождаться ветром порывами до 25 метров в секунду и похолоданием. В ГАИ порекомендовали без особой необходимости не садиться за руль.