На Челябинскую область надвигаются ливни и похолодание

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Синоптики ждут ливни и похолодание
Синоптики ждут ливни и похолодание Фото:

С приходом череды циклонов в Челябинской области ожидается похолодание. Об этом 22 июля сообщили в челябинском гидрометцентре.

«На этой неделе через Южный Урал ожидается прохождение череды циклонов, которые определят дождливый характер погоды в регионе. Вместе с тем ожидается значительное похолодание. Температурный фон ожидается ниже климатической нормы на 3-6 градусов», — сообщили в ЦГМС в прогнозе на начавшуюся неделю.

Что касается погоды 23 июля, то в гидрометцентре сообщили, что ночью будет облачно, кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, местами крупный. Днем облачно с прояснением, в большинстве районов области кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, ночью при грозах локально до 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10,+15°, днём +16,+21°.

Ранее в областном управлении ГАИ призвали автомобилистов не выезжать на дороги из-за сильных ливней. Движение по мокрой скользкой дороге может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

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С приходом череды циклонов в Челябинской области ожидается похолодание. Об этом 22 июля сообщили в челябинском гидрометцентре. «На этой неделе через Южный Урал ожидается прохождение череды циклонов, которые определят дождливый характер погоды в регионе. Вместе с тем ожидается значительное похолодание. Температурный фон ожидается ниже климатической нормы на 3-6 градусов», — сообщили в ЦГМС в прогнозе на начавшуюся неделю. Что касается погоды 23 июля, то в гидрометцентре сообщили, что ночью будет облачно, кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, местами крупный. Днем облачно с прояснением, в большинстве районов области кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, ночью при грозах локально до 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10,+15°, днём +16,+21°. Ранее в областном управлении ГАИ призвали автомобилистов не выезжать на дороги из-за сильных ливней. Движение по мокрой скользкой дороге может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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