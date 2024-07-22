В челябинском районе грузди собирают ведрами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы начали делиться фотоснимками урожая груздей
Челябинцы начали делиться фотоснимками урожая груздей Фото:

В Карталинском районе (Челябинская область) начали собирать грузди. Жителям удается собрать полные ведра урожая грибов.

«В лесах на территории района "пошли" грузди. Жители присылают фото с «трофеями» этой «тихой охоты»», — рассказала редакция газеты «Карталинская новь».

В пресс-службе нацпарка «Таганай» URA.RU пояснили, что в лесах под Златоустом эти грибы тоже начали собирать. Сезон начался для многих представителей грибного царства.

«Обычно грузди растут в смешанных и хвойных лесах. Место грибы себе выбирают в зависимости от вида», — уточнили URA.RU в нацпарке.

В июле на Зигальге начался сбор лисичек. В учреждении нацпарка сообщили, что эти грибы никогда не бывают с червоточинами.

Грузди в Карталинском районе собирают ведрами
Грузди в Карталинском районе собирают ведрами
Фото:
Грибы этого вида растут в хвойных и смешанных лесах
Грибы этого вида растут в хвойных и смешанных лесах
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Карталинском районе (Челябинская область) начали собирать грузди. Жителям удается собрать полные ведра урожая грибов. «В лесах на территории района "пошли" грузди. Жители присылают фото с «трофеями» этой «тихой охоты»», — рассказала редакция газеты «Карталинская новь». В пресс-службе нацпарка «Таганай» URA.RU пояснили, что в лесах под Златоустом эти грибы тоже начали собирать. Сезон начался для многих представителей грибного царства. «Обычно грузди растут в смешанных и хвойных лесах. Место грибы себе выбирают в зависимости от вида», — уточнили URA.RU в нацпарке. В июле на Зигальге начался сбор лисичек. В учреждении нацпарка сообщили, что эти грибы никогда не бывают с червоточинами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...