В Карталинском районе (Челябинская область) начали собирать грузди. Жителям удается собрать полные ведра урожая грибов.
«В лесах на территории района "пошли" грузди. Жители присылают фото с «трофеями» этой «тихой охоты»», — рассказала редакция газеты «Карталинская новь».
В пресс-службе нацпарка «Таганай» URA.RU пояснили, что в лесах под Златоустом эти грибы тоже начали собирать. Сезон начался для многих представителей грибного царства.
«Обычно грузди растут в смешанных и хвойных лесах. Место грибы себе выбирают в зависимости от вида», — уточнили URA.RU в нацпарке.
В июле на Зигальге начался сбор лисичек. В учреждении нацпарка сообщили, что эти грибы никогда не бывают с червоточинами.
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