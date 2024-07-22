В Кремле порадовались прогрессу в заявлениях Зеленского о переговорах

Решение главы Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией — это большой прогресс. Диалог, хоть даже в негативной тональности, это все же диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом, это лучше, чем заявление, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются и с главой России Владимиром Путиным. Разговоры в той или иной тональности в диалоге лучше, чем желание сражаться до последнего украинца», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
При этом Песков отметил, что в Кремле точно не знают, о чем конкретно может пойти речь. Поэтому нужно подождать сообщений от украинской стороны.
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