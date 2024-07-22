Челябинский военврач снялся с выборов в гордуму

Военврач Александр Мицуков снял свою кандидатуру с выборов в Челябинскую городскую думу. Сообщение об этом 22 июля появилось на портале облизбиркома.
«Кандидат Мицуков Александр Федорович. Утративший статус выдвинутого кандидата», — сказано на портале избиркома.
Мицуков был кандидатом по избирательному округу № 20 в Тракторозаводском районе. На выборы он был выдвинут региональным отделением ЛДПР.
Мицуков — военврач и бизнесмен из Челябинска. В мае 2023 года Мицуков заключил контракт и отправился для прохождения службы в зону СВО. Медик служил в добровольческом отряде «Невский» Минобороны РФ. Спасал раненых и делал неотложные операции.
По информации URA.RU, в отношении Мицукова начата процедура банкротства. На момент выхода публикации номер Мицукова был недоступен для звонка.
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