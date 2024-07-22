Челябинский военврач снялся с выборов в гордуму

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Александр Мицуков. Челябинск, портрет, мицуков александр
Александр Мицуков утратил статус кандидата в депутаты Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Военврач Александр Мицуков снял свою кандидатуру с выборов в Челябинскую городскую думу. Сообщение об этом 22 июля появилось на портале облизбиркома.

«Кандидат Мицуков Александр Федорович. Утративший статус выдвинутого кандидата», — сказано на портале избиркома.

Мицуков был кандидатом по избирательному округу № 20 в Тракторозаводском районе. На выборы он был выдвинут региональным отделением ЛДПР.

Мицуков — военврач и бизнесмен из Челябинска. В мае 2023 года Мицуков заключил контракт и отправился для прохождения службы в зону СВО. Медик служил в добровольческом отряде «Невский» Минобороны РФ. Спасал раненых и делал неотложные операции.

По информации URA.RU, в отношении Мицукова начата процедура банкротства. На момент выхода публикации номер Мицукова был недоступен для звонка.

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Военврач Александр Мицуков снял свою кандидатуру с выборов в Челябинскую городскую думу. Сообщение об этом 22 июля появилось на портале облизбиркома. «Кандидат Мицуков Александр Федорович. Утративший статус выдвинутого кандидата», — сказано на портале избиркома. Мицуков был кандидатом по избирательному округу № 20 в Тракторозаводском районе. На выборы он был выдвинут региональным отделением ЛДПР. Мицуков — военврач и бизнесмен из Челябинска. В мае 2023 года Мицуков заключил контракт и отправился для прохождения службы в зону СВО. Медик служил в добровольческом отряде «Невский» Минобороны РФ. Спасал раненых и делал неотложные операции. По информации URA.RU, в отношении Мицукова начата процедура банкротства. На момент выхода публикации номер Мицукова был недоступен для звонка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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