Элитный курорт на челябинском озере банкротит своего совладельца

Элитный курорт «Увильды» на одноименном озере под Кыштымом (Челябинская область) подал иск о банкротстве своего совладельца Александра Мицукова. Как 18 июля стало известно URA.RU, сумма финансовых претензий составила 38,36 млн рублей.
«ООО „Многопрофильный центр медицины и реабилитации ‚Курорт Увильды‘“ подал заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом. Сумма исковых требований составила 38 млн 360 тысяч 488 рубля 69 копеек», — отметил суд в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.
Мицуков заявил информагентству, что долг создан искусственно. Мнимые обязательства, по словам собеседника URA.RU, возникли в период с 2017 по 2019 годы.
«Пока я был гендиректором санатория, считая, что являюсь совладельцем компании, принимал решения о расходах: на ремонты корпусов, на командировки и других. Когда же меня в 2020 году за один день лишили прав и собственности, бывшая супруга Инга и сын Александр Майеры добились в арбитражном суде признания того, что деньги я тратил на себя. Хотя в отчетах, сдаваемых в налоговую инспекцию, все три года строка „Материальный подотчет“ оставалась пустой. Считаю иск попыткой затянуть мой возврат в санаторий со стороны граждан Румынии Майеров. Мне неприятно, что в семье разгорелась распря. Хотел бы ее закончить, а не развивать», — заявил URA.RU Мицуков.
В настоящее время по данному долгу с пенсии бизнесмена ежемесячно удерживается половина суммы. Сам он подготовил встречный иск о нанесении ущерба санаторию за период после своего отстранения с поста директора в 2020 году.
Также сейчас между сторонами ведутся переговоры о заключении мирового соглашения. Владелец потерял контроль по смонтированному заявлению о выходе из бизнеса, что доказали судебные экспертизы. В результате судебных споров Мицуков вернул контроль над 70-процентной долей в компании «ЮжУралПродукт», в собственности которой находится «МЦМиР „Курорт Увильды“». В июне, когда бизнесмен попытался пройти на территорию курорта, чтобы затребовать отчетность за четыре года, сделать этого охрана санатория ему не позволила. Новым иском обратная сторона, по словам Мицукова, пытается зачесть долг в счет доли бывшего супруга.
При подготовке материала URA.RU пыталось дозвониться до Инги Майер. Однако сделать этого оперативно не удалось. На СМС-сообщение бизнесвумен также не ответила.
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