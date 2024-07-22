Многодетная семья из Екатеринбурга разбилась в ДТП под Саратовом, погибла мать. Фото

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Водитель грузовика вылетел на встречку (архивное фото)
Водитель грузовика вылетел на встречку (архивное фото) Фото:

Многодетная семья из Екатеринбурга утром 21 июля разбилась на трассе под Саратовом в лобовом ДТП с грузовиком. Мать троих детей Анна Райкова скончалась, а несовершеннолетние и отец серьезно пострадали, рассказали в саратовской прокуратуре.

«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Mazda», — следует из сообщения. Всех пассажиров, в числе детей, и водителя легковушки госпитализировали. Однако 40-летняя Райкова скончалась в реанимации через несколько часов после аварии.

Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины смертельного ДТП. «Проводится процессуальная проверка, ход и результаты взяты на контроль», — пояснили в ведомстве.

Анне Райковой было 40 лет
Анне Райковой было 40 лет
Фото:
Прокуратура организовала проверку по факту ДТП
Прокуратура организовала проверку по факту ДТП
Фото:

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Многодетная семья из Екатеринбурга утром 21 июля разбилась на трассе под Саратовом в лобовом ДТП с грузовиком. Мать троих детей Анна Райкова скончалась, а несовершеннолетние и отец серьезно пострадали, рассказали в саратовской прокуратуре. «Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Mazda», — следует из сообщения. Всех пассажиров, в числе детей, и водителя легковушки госпитализировали. Однако 40-летняя Райкова скончалась в реанимации через несколько часов после аварии. Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины смертельного ДТП. «Проводится процессуальная проверка, ход и результаты взяты на контроль», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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