Многодетная семья из Екатеринбурга утром 21 июля разбилась на трассе под Саратовом в лобовом ДТП с грузовиком. Мать троих детей Анна Райкова скончалась, а несовершеннолетние и отец серьезно пострадали, рассказали в саратовской прокуратуре.
«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Mazda», — следует из сообщения. Всех пассажиров, в числе детей, и водителя легковушки госпитализировали. Однако 40-летняя Райкова скончалась в реанимации через несколько часов после аварии.
Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины смертельного ДТП. «Проводится процессуальная проверка, ход и результаты взяты на контроль», — пояснили в ведомстве.
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