Овощи, фрукты, яйца и рыба: на что взлетели цены в Свердловской области

Свердловскстат: за год сильнее всего подорожали овощи, фрукты, яйца и рыба

22 июля 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Среди овощей сильнее всего подорожали огурцы — на 65,6% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В период с июля 2023-го по июль 2024-го года в Свердловской области сильнее всего подорожали огурцы (+65,6%), помидоры (+58,3%), бананы (+48,7%), яйца (+40,5%), мороженная рыба (+25,8%) и некоторые другие продукты. Данные об изменении цен опубликованы на сайте Свердловскстата. Сильнее всего с июля 2023 года подорожали свежие огурцы — их цена выросла на 65,6%, в июле 2024-го огурцы стоят 141,99 рубля за килограмм, тогда как в июле 2023-го — килограмм свежих огурцов стоил 85,72 рубля. Свежие помидоры выросли в цене на 58,3%, в июле 2023-го они стоили 125,08 рубля, в июле 2024-го — уже 198,02 рубля за килограмм. В июле 2024-го килограмм бананов стоит 154,66 рубля (прирост в цене по сравнению с июлем 2023-го составил 48,7%). Свекла подорожала на 46%, в июле 2024 года килограмм можно купить за 73,15 рубля. Яйца изменились в цене на 40,5% (десяток стоит 103,83 рубля), картофель стал дороже на 29,2% (стоимость в июле 2024-го — 67,93 рубля, а в июле 2023-го — 52,54 рубля). Неразделанная мороженная рыба подорожала на 25,8%, в июле 2024-го килограмм стоит 292,71 рубля, годом ранее стоимость составляла 232,62 рубля. Рис подорожал на 21,9%, хлеб из ржаной муки на 21,6%. Менее заметно подорожали детские фруктово-ягодные консервы, их цена изменилась всего на 0,7% — с 497,90 рубля до 501,77 рубля за килограмм. Среди продуктов есть и те, цена на которые снизилась: капуста подешевела на 27,9%, лук — на 18,7%, а гречневая крупа стала дешевле на 1,1%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В период с июля 2023-го по июль 2024-го года в Свердловской области сильнее всего подорожали огурцы (+65,6%), помидоры (+58,3%), бананы (+48,7%), яйца (+40,5%), мороженная рыба (+25,8%) и некоторые другие продукты. Данные об изменении цен опубликованы на сайте Свердловскстата. Сильнее всего с июля 2023 года подорожали свежие огурцы — их цена выросла на 65,6%, в июле 2024-го огурцы стоят 141,99 рубля за килограмм, тогда как в июле 2023-го — килограмм свежих огурцов стоил 85,72 рубля. Свежие помидоры выросли в цене на 58,3%, в июле 2023-го они стоили 125,08 рубля, в июле 2024-го — уже 198,02 рубля за килограмм. В июле 2024-го килограмм бананов стоит 154,66 рубля (прирост в цене по сравнению с июлем 2023-го составил 48,7%). Свекла подорожала на 46%, в июле 2024 года килограмм можно купить за 73,15 рубля. Яйца изменились в цене на 40,5% (десяток стоит 103,83 рубля), картофель стал дороже на 29,2% (стоимость в июле 2024-го — 67,93 рубля, а в июле 2023-го — 52,54 рубля). Неразделанная мороженная рыба подорожала на 25,8%, в июле 2024-го килограмм стоит 292,71 рубля, годом ранее стоимость составляла 232,62 рубля. Рис подорожал на 21,9%, хлеб из ржаной муки на 21,6%. Менее заметно подорожали детские фруктово-ягодные консервы, их цена изменилась всего на 0,7% — с 497,90 рубля до 501,77 рубля за килограмм. Среди продуктов есть и те, цена на которые снизилась: капуста подешевела на 27,9%, лук — на 18,7%, а гречневая крупа стала дешевле на 1,1%.