На озере Негито в Пуровском районе еще не перевелись крупные щуки
Житель ЯНАО выловил в озере Пуровского района огромную щуку. Своим уловом рыбак похвастался в социальных сетях.
«Негито (озеро в Пуровском районе)», — написали название рыбного места в группе «Рыбалка на севере 89» в «VK». Вес щуки указан не был.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) крупную щуку. Самая крупная пойманная особь имела вес более двух килограмм.
Рыбак и его улов
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