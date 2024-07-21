21 июля 2024

В озере ЯНАО выловили щуку размером с весло. Фото

В Пуровском районе можно выловить щук размером более метра
© Служба новостей «URA.RU»
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На озере Негито в Пуровском районе еще не перевелись крупные щуки
На озере Негито в Пуровском районе еще не перевелись крупные щуки Фото:

Житель ЯНАО выловил в озере Пуровского района огромную щуку. Своим уловом рыбак похвастался в социальных сетях.

«Негито (озеро в Пуровском районе)», — написали название рыбного места в группе «Рыбалка на севере 89» в «VK». Вес щуки указан не был.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) крупную щуку. Самая крупная пойманная особь имела вес более двух килограмм.

Рыбак и его улов
Рыбак и его улов
Фото:

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Житель ЯНАО выловил в озере Пуровского района огромную щуку. Своим уловом рыбак похвастался в социальных сетях. «Негито (озеро в Пуровском районе)», — написали название рыбного места в группе «Рыбалка на севере 89» в «VK». Вес щуки указан не был. Ранее редакция URA.RU сообщила, что рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) крупную щуку. Самая крупная пойманная особь имела вес более двух килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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