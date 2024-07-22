Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в белгородском Грайвороне. Фото

22 июля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Женщина получила сотрясение мозга Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область При атаке дрона ВСУ по социальному объекту в Грайвороне в Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Ранен один сотрудник», — написал Гладков. По его данным, женщина получила сотрясения мозга. Дрон взорвался у окна на втором этаже. Были повреждены фасад, кабинеты и выбиты окна. Пострадавшей оказывают медпомощь, на месте работают оперативные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При атаке дрона ВСУ по социальному объекту в Грайвороне в Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Ранен один сотрудник», — написал Гладков. По его данным, женщина получила сотрясения мозга. Дрон взорвался у окна на втором этаже. Были повреждены фасад, кабинеты и выбиты окна. Пострадавшей оказывают медпомощь, на месте работают оперативные службы.