Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в белгородском Грайвороне. Фото

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Виды Москвы. Москва , спецтранспорт, скорая медицинская помощь
Женщина получила сотрясение мозга Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

При атаке дрона ВСУ по социальному объекту в Грайвороне в Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Ранен один сотрудник», — написал Гладков. По его данным, женщина получила сотрясения мозга.

Дрон взорвался у окна на втором этаже. Были повреждены фасад, кабинеты и выбиты окна. Пострадавшей оказывают медпомощь, на месте работают оперативные службы.

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При атаке дрона ВСУ по социальному объекту в Грайвороне в Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Ранен один сотрудник», — написал Гладков. По его данным, женщина получила сотрясения мозга. Дрон взорвался у окна на втором этаже. Были повреждены фасад, кабинеты и выбиты окна. Пострадавшей оказывают медпомощь, на месте работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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