Женщина получила сотрясение мозга
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
При атаке дрона ВСУ по социальному объекту в Грайвороне в Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Ранен один сотрудник», — написал Гладков. По его данным, женщина получила сотрясения мозга.
Дрон взорвался у окна на втором этаже. Были повреждены фасад, кабинеты и выбиты окна. Пострадавшей оказывают медпомощь, на месте работают оперативные службы.
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