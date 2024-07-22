В Челябинске с 6 июня по 18 июля 2024 года стоимость частных домов в коттеджных поселках выросла на 20%. Цена данных объектов в настоящее время в среднем составляет 9 млн рублей за объект, следует из данных на портале о недвижимости.
«В Челябинске с 6 июня по 18 июля 2024 года стоимость частных домов и дач в СНТ выросла на 20%. Их текущая стоимость в среднем составляет 9 млн 69 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate.
С апреля 2024 года в Челябинске коттеджи выросли в цене на 1 млн 457 тысяч рублей. Разброс цен на данный вид недвижимости в городе в настоящее время в среднем составляет от 590 тысяч до 41,5 млн рублей за объект.
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