В Челябинске в июле резко подорожали дома в коттеджных поселках. Скрин

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В Челябинске с 6 июня по 18 июля 2024 года стоимость частных домов в коттеджных поселках выросла на 20%
В Челябинске с 6 июня по 18 июля 2024 года стоимость частных домов в коттеджных поселках выросла на 20% Фото:

В Челябинске с 6 июня по 18 июля 2024 года стоимость частных домов в коттеджных поселках выросла на 20%. Цена данных объектов в настоящее время в среднем составляет 9 млн рублей за объект, следует из данных на портале о недвижимости.

«В Челябинске с 6 июня по 18 июля 2024 года стоимость частных домов и дач в СНТ выросла на 20%. Их текущая стоимость в среднем составляет 9 млн 69 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate.

С апреля 2024 года в Челябинске коттеджи выросли в цене на 1 млн 457 тысяч рублей. Разброс цен на данный вид недвижимости в городе в настоящее время в среднем составляет от 590 тысяч до 41,5 млн рублей за объект.

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В Челябинске с 6 июня по 18 июля 2024 года стоимость частных домов в коттеджных поселках выросла на 20%. Цена данных объектов в настоящее время в среднем составляет 9 млн рублей за объект, следует из данных на портале о недвижимости. «В Челябинске с 6 июня по 18 июля 2024 года стоимость частных домов и дач в СНТ выросла на 20%. Их текущая стоимость в среднем составляет 9 млн 69 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate. С апреля 2024 года в Челябинске коттеджи выросли в цене на 1 млн 457 тысяч рублей. Разброс цен на данный вид недвижимости в городе в настоящее время в среднем составляет от 590 тысяч до 41,5 млн рублей за объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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