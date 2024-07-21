21 июля 2024

В центре Тюмени произошло ДТП со скорой помощью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь спешила на вызов
Скорая помощь спешила на вызов Фото:

В Тюмени на улице Малыгина вечером 22 июля произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

"Бригада скорой медицинской помощи направлялась на срочный вызов и в 17:15 попала в ДТП. В аварии никто не пострадал. По срочному вызову сразу была направлена другая бригада", — рассказали URA.RU в депздраве.

Авария произошла на улице Малыгина. Вторым участником стал легковой автомобиль. Комментарий от УГИБДД Тюменской области ожидаются.

Авария произошла на улице Малыгина
Авария произошла на улице Малыгина
Фото:

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В Тюмени на улице Малыгина вечером 22 июля произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. "Бригада скорой медицинской помощи направлялась на срочный вызов и в 17:15 попала в ДТП. В аварии никто не пострадал. По срочному вызову сразу была направлена другая бригада", — рассказали URA.RU в депздраве. Авария произошла на улице Малыгина. Вторым участником стал легковой автомобиль. Комментарий от УГИБДД Тюменской области ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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