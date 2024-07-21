Скорая помощь спешила на вызов
В Тюмени на улице Малыгина вечером 22 июля произошло ДТП с участием скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.
"Бригада скорой медицинской помощи направлялась на срочный вызов и в 17:15 попала в ДТП. В аварии никто не пострадал. По срочному вызову сразу была направлена другая бригада", — рассказали URA.RU в депздраве.
Авария произошла на улице Малыгина. Вторым участником стал легковой автомобиль. Комментарий от УГИБДД Тюменской области ожидаются.
Авария произошла на улице Малыгина
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