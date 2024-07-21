21 июля 2024

Боец СВО приехал в отпуск в ЯНАО на выписку сына из роддома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боец СВО из Губкинского приехал в отпуск и забрал сына из роддома
Боец СВО из Губкинского приехал в отпуск и забрал сына из роддома Фото:

Военнослужащий из Губкинского (ЯНАО) приехал в отпуск и успел на выписку сына из роддома. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Бандурко.

«Рождение ребенка — это самое большое счастье, семья Михаила и Анастасии испытала его впервые. Михаил приехал из зоны СВО на долгожданную встречу с сыном Ромой», — сообщил Андрей Бандурко в telegram-канале.

Он лично поздравил счастливых родителей и пожелал им и новорожденному крепкого здоровья. А также вручил коробку «Малышу Ямала».

Андрей Бандурко поздравил молодых родителей с рождением сына
Андрей Бандурко поздравил молодых родителей с рождением сына
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащий из Губкинского (ЯНАО) приехал в отпуск и успел на выписку сына из роддома. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Бандурко. «Рождение ребенка — это самое большое счастье, семья Михаила и Анастасии испытала его впервые. Михаил приехал из зоны СВО на долгожданную встречу с сыном Ромой», — сообщил Андрей Бандурко в telegram-канале. Он лично поздравил счастливых родителей и пожелал им и новорожденному крепкого здоровья. А также вручил коробку «Малышу Ямала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...