Боец СВО из Губкинского приехал в отпуск и забрал сына из роддома
Военнослужащий из Губкинского (ЯНАО) приехал в отпуск и успел на выписку сына из роддома. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Бандурко.
«Рождение ребенка — это самое большое счастье, семья Михаила и Анастасии испытала его впервые. Михаил приехал из зоны СВО на долгожданную встречу с сыном Ромой», — сообщил Андрей Бандурко в telegram-канале.
Он лично поздравил счастливых родителей и пожелал им и новорожденному крепкого здоровья. А также вручил коробку «Малышу Ямала».
Андрей Бандурко поздравил молодых родителей с рождением сына
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!