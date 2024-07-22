Челябинцы скупают квартиры на вторичном рынке

В Челябинске с конца мая по июль спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 10%, что связано со снижением стоимости на подобную недвижимость. На данный момент квартиры в старом жилом фонде в среднем продаются по 87 тысяч 500 рублей за квадратный метр, сообщила 22 июля президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске спрос на вторичную недвижимость вырос на 10% по состоянию с предыдущими двумя месяцами. Это связано с падением цен на квартиры в старом жилом фонде», — сообщила Шатрукова.
На данный момент стоимость квартир на вторичном рынке составляет 87 тысяч 500 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартир в среднем составляет от миллиона 200 тысяч рублей до 11 миллионов 950 тысяч рублей.
При этом многие челябинцы во втором квартале 2024 года перестали продавать квартиры и начали сдавать их в аренду. Количество свободных для сдачи квартир увеличилось на 12%. Это связано с тем, что горожане не хотят продавать жилье по дешевым ценам и пережидают момент.
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