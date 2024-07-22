Глава Секретной службы США признала покушение на Трампа крупнейшим провалом

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Покушение на Трампа является крупнейшим провалом Секретной службы США, заявила Кимберли Читл Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Глава Секретной службы признала покушение на экс-президента США Дональда Трампа крупнейшим провалом ведомства. Об этом сообщила директор Секретной службы Кимберли Читл.

«Попытка убийства бывшего президента Дональда Трампа 13 июля стала самым значительным провалом в деятельности Секретной службы за десятилетия», — передает слова Читл ТАСС. По ее словам, миссия службы заключается в том, чтобы защищать лидеров своего государства, а не подставлять. Читл отмечает, что 13 июля случился провал ее службы.

Ранее сообщалось, что власти США проверят сообщения об отказе усилить охрану Трампа. Кандидату в президенты США отказали усилить охрану со стороны Секретной службы перед самим митингом.

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Глава Секретной службы признала покушение на экс-президента США Дональда Трампа крупнейшим провалом ведомства. Об этом сообщила директор Секретной службы Кимберли Читл. «Попытка убийства бывшего президента Дональда Трампа 13 июля стала самым значительным провалом в деятельности Секретной службы за десятилетия», — передает слова Читл ТАСС. По ее словам, миссия службы заключается в том, чтобы защищать лидеров своего государства, а не подставлять. Читл отмечает, что 13 июля случился провал ее службы. Ранее сообщалось, что власти США проверят сообщения об отказе усилить охрану Трампа. Кандидату в президенты США отказали усилить охрану со стороны Секретной службы перед самим митингом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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