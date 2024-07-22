Глава Секретной службы США признала покушение на Трампа крупнейшим провалом

Глава Секретной службы признала покушение на экс-президента США Дональда Трампа крупнейшим провалом ведомства. Об этом сообщила директор Секретной службы Кимберли Читл.
«Попытка убийства бывшего президента Дональда Трампа 13 июля стала самым значительным провалом в деятельности Секретной службы за десятилетия», — передает слова Читл ТАСС. По ее словам, миссия службы заключается в том, чтобы защищать лидеров своего государства, а не подставлять. Читл отмечает, что 13 июля случился провал ее службы.
Ранее сообщалось, что власти США проверят сообщения об отказе усилить охрану Трампа. Кандидату в президенты США отказали усилить охрану со стороны Секретной службы перед самим митингом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.