Власти США проверят сообщения об отказе усилить охрану Трампу

Fox News: в США проверят информацию об отказе усилить защиту Трампу на митинге
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Клипарт The White House, флаг сша, трамп дональд
Дональду Трампу отказали усилить его охрану незадолго до покушения Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Палата представителей США по внутренней безопасности проверит сообщения об отказе усилить охрану экс-президента США Дональда Трампа до покушения. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Комитет палаты представителей США по внутренней безопасности планирует проверить сообщения, что Трампу отказали усилить охрану со стороны Секретной службы перед митингом», — передает телеканал. Также комитет по надзору и подотчетности 22 июля проведет слушания в рамках расследования покушения на Трампа.

На встречу 22 июля пригласят директора Секретной службы США Кимберли Читла. Об этом написал у себя в социальных сетях глава комитета палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер.

На Дональда Трампа произошло покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик прервал речь и покинул сцену с окровавленным ухом.

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Палата представителей США по внутренней безопасности проверит сообщения об отказе усилить охрану экс-президента США Дональда Трампа до покушения. Об этом сообщает телеканал Fox News. «Комитет палаты представителей США по внутренней безопасности планирует проверить сообщения, что Трампу отказали усилить охрану со стороны Секретной службы перед митингом», — передает телеканал. Также комитет по надзору и подотчетности 22 июля проведет слушания в рамках расследования покушения на Трампа. На встречу 22 июля пригласят директора Секретной службы США Кимберли Читла. Об этом написал у себя в социальных сетях глава комитета палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер. На Дональда Трампа произошло покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик прервал речь и покинул сцену с окровавленным ухом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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